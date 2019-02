Zdroj potravin na světě je vážně ohrožen ztrátou biodiverzity

22. 2. 2019





Rostliny, hmyz a organismy, klíčově důležité pro výrobu potravin, rychle mizí, varuje OSN



Schopnost světa produkovat potraviny je ohrožena neschopností lidstva ochránit biodiverzitu. To je závěr první studie OSN o rostlinách, zvířatech a mikroorganismech, které pomáhají k tomu, abychom měli na talíři jídlo.



Ostré varování vydala Organizace pro potraviny a zemědělství poté, co vědci zjistili, že přírodní podpůrné systémy, které jsou životně důležité pro výrobu potravin pro lidstvo, jsou po celém světě likvidovány, protože zemědělské podniky, města a továrny žerou pozemky a vypouštějí do světa chemikálie.



Za posledních dvacet let se asi 20 procent světa, pokrytého vegetací, stalo méně produktivním.





Analýza poukazuje na "ochromující" ztrátu biodiverzity půdy, lesů, louk, korálů, mangróvií, mořské trávy a genetické diverzity plodin a dobytka. V oceánech je příliš intenzivním lovem ryb ničena asi třetina lovných oblastí.



Mnoho biologických druhů, které se přímo účastní na výrobě potravin, jako jsou ptáci, kteří požírají škůdce plodin, a stromy v mangróviích, které pomáhají čistit vodu, přestává existovat.



Studie zjistila, že na ústupu je 63 procent rostlin, 11 procent ptactva a 5 procent ryb a hub. Ohroženi jsou opylovači, kteří poskytují životně důležité služby třemi čtvrtinám plodin na světě. Dobře je zdokumentován úpadek včel a dalšího hmyzu a zpráva konstatuje, že i 17 procent obratlovitých opylovačů, jako jsou netopýři a ptáci, je ohrožena likvidací.



Jakmile přírodní druh zmizí, už ho nelze obnovit. "To vážně ohrožuje naše zdroje potravin i životní prostředí."



"Základy našich potravinových systémů jsou ohroženy," píše Graziano da Silva, generální ředitel Organizace pro potraviny a zemědělství, v úvodu k této studii, zveřejněné v pátek.

Na vině je často zemědělství, zdůrazňuje, které mění způsob užívání pozemků a zavádí neudržitelnou praxi, jako je přehnané využívání půdy a spoléhání se na pesticidy, herbicidy a další agrochemikálie.



Ve většině zemí je důvodem pro ztrátu biodiverzity změna užívání půdy. Lesy jsou odstraňovány a měněny v pole, louky jsou zabetonovávány a proměňovány v města, továrny a silnice. K dalším příčinám patří přehnaně intenzivní používání vodních zdrojů, znečišťování životního prostředí, přehnaně intenzivní sklizně a globální oteplování.



Tendence je směrem k uniformitě. I když svět vyrábí více potravin než v minulosti, spoléhá na rozšiřování monokultur.



Dvě třetiny sklizní tvoří pouhých devět druhů rostlin (cukrová třtina, kukuřice, rýže, pšenice, brambory, sojové boby, ovoce produkující palmový olej, cukrová řepa, maniok). Většina ostatních 6000 pěstovaných rostlinných druhů je v úpadku a je stále obtížnější nalézat nepěstované zdroje potravin.



I když spotřebitelé zatím nezaznamenávají dopad tohoto vývoje při nakupování, autoři zprávy varují, že to se může brzo změnit.



"Supermarkety jsou plné potravin, ale je to většinou dovoz z jiných zemí a není příliš velká rozmanitost. Spoléhání na velmi malý počet přírodních druhů znamená, že jsou vystaveny riziku epidemií chorob a globálního oteplování. Znamená to, že výroba potravin začíná být nestabilní," varuje Julie Bélangerová, spoluautorka zprávy.



Zpráva zaznamenává jako varovné příklady situace, kdy příliš silná závislost na malém množství přírodních druhů způsobila hladomor v Irsku ve čtyřicátých letech devatenáctého století v důsledku hniloby brambor, úpadek sklizní cereálií v USA ve dvacátém století a ztrátu pěstování tropické rostliny taro v Samoa v devadesátých letech dvacátého století.



"Naléhavě je zapotřebí změnit způsob, jímž vyrábíme potraviny a zajistit, abychom přestali likvidovat biodiverzitu. Tu musíme začít považovat za nenahraditelný zdroj a za klíčovou součást své strategie správy zemědělských zdrojů," upozorňuje Bélangerová.





Podrobnosti v angličtině





