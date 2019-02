Autoritářství v informačním věku

20. 2. 2019

Internet je z definice zcela nesuverénní, píše Jacob Shapiro. Jde o globální síť počítačů propojených podmořskými kabely a družicemi ve vesmíru. Internet je mocný, protože nepatří žádné jednotlivé zemi. Nikdy předtím neměly lidské bytosti tak rychlý a snadný přístup k informacím.

Neměli bychom se spokojit s pojetím, podle nějž ke zneužití internetu dochází pouze v autoritářských zemích jako Rusko a Čína. Jistý typ myšlenkové homogenizace, o nějž tyto země usilují, nenastává jen v důsledku působení shora dolů; stejně dobře může vyrůst i zdola. Čínská a ruská vláda kontrolují, k čemu se lidé mohou připojit na internetu, ze strachu z nezávislého myšlení, které by mohlo vést k opozici vůči jejich režimům. Ve Spojených státech není problémem rádobytotalitní diktátor zakazující nezávislé myšlení, ale úplná absence takového myšlení.

Stránka nazvaná Advanced Web Ranking, která sleduje, na co američtí uživatelé klikají, když hledají Googlem, zjistila, že 75 % uživatelů klikne na jednu z pěti prvních věcí, které vyhledávač vyplivne. V jistém smyslu informace, které průměrný Američan konzumuje na Googlu, nejsou nutně nejpřesnější nebo neposkytují vhled do problému - je to informace, kterou za nejvhodnější považuje algoritmus Googlu. Totéž platí pro Facebook, Twitter a další sociálně mediální weby. To co uživatel spotřebovává je definováno algoritmy navrženými kodéry zavřenými ve svých korporátních kampusech. Jak dobrý je přístup ke všemu, pokud o něj nikdo neusiluje? Internet demokratizoval informace, nikoliv vědění. Na levici Američané chtějí bezpečná místa, aby se vyhnuli těm, s nimiž nesouhlasí. Na pravici každý kdo nesouhlasí je prostě označen za falešnou zprávu.

V roce 2006 britskoamerický učenec Tuny Judt pronesl pozoruhodně předvídavou přednášku na New York University. "Co je dnes v Americe problémem není vůle k moci abusivního státu, ale vůle k ignoranci ve společnosti." Judt připomněl velkého britského historika Edwarda Gibbona a jeho studium úpadku Římské říše, když prohlásil, že císař Augustus "věděl, že lidé se poddají otroctví, pakliže jsou opakovaně ujišťováni, že se těší starým svobodám".

Internet použitý k přeměně informace ve zbraň může v 21. století vytvořit kulty osobnosti. Ve své pasivní existenci může vést k jistému typu skupinového myšlení (groupthink), stádní mentality, která ničí princip reality. Největším zdrojem politické moci vždy byly informace a internet je nejlepším nástrojem přenosu informací vynalezeným od dob objevení knihtisku. Jedinec nemůže žít bez něj a státy se učí novým způsobům, jak jej využívat pro staré, dobře známé účely.

