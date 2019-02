Proevropské strany a evropské volby

21. 2. 2019 / Boris Cvek

Říkám si, jestli vůbec ještě psát něco o českých zelených. Na Facebooku sleduji novou vlnu komentářů ohledně jejich politického směřování. Spojili se do eurovoleb s TOP09 a STAN. Důvodem je proevropská a prozápadní orientace, kterou prý jiné strany – včetně pirátů – nemají. Já rozhodně nejsem ten, kdo by vyčítal zeleným posun vpravo.

Volil jsem je za Bursíka i za Stropnického, ale nikdy jsem nevěřil, že v Česku existuje levicový elektorát pro zelené. Ti, kdo volili ČSSD a komunisty, dnes volí Babiše, možná SPD, ale rozhodně nic zeleného. Jediný dosažitelný elektorát pro zelené byl liberální městský volič s hlavním tématem boje proti korupci. To pochopili piráti a vzali obrovské množství voličů zejména TOP09, ale zřejmě odčerpali nějaké to procento i zeleným. To procento nevěrných, liberálních, městských voličů.

Teď zřejmě zelení chtějí ztratit i ty zbylé věrné, kteří jsou vlevo stejně jako zelení na Západě (tam ale mají elektorát). Možná pomohou TOP09 a STANu, aby se jim lépe přetahovalo o voliče s piráty, nicméně ve středopravém a tradičně proevropském prostoru zůstane trhlina mezi těmito stranami a lidovci, kteří mají strašnou fobii z manželství pro homosexuály. Všechny země na západ od našich hranic tohle manželství ovšem už mají zavedeno. A je zřejmě jen otázkou času, kdy bude zcela normální v celé Unii. Přehodit orientaci ze Západu na Itálii, Polsko nebo Balkán tak nemusí pro lidovce zdaleka znamenat dostatečnou duchovní úlevu, jedinou nezpochybnitelnou baštou pravých hodnot tak zůstává v tomto rozbouřeném, zvráceném světě už jen Rusko.

Zásadní otázkou evropských voleb bude volební účast, a kdo vlastně přijde k volbám. Levicoví voliči k těmto volbám nechodí, což může výrazně oslabit Hnutí Ano. A přesto podle nejnovějšího průzkumu, který zveřejnil Evropský parlament, by v Česku v součtu nejvíce získala vládní koalice, celkem 13 poslanců (8 Ano, 3 ČSSD a 2 KSČM). Za pravici by bodovala jen ODS (4) a SPD (1). Piráti by měli 3 poslance. Takže jsem možná o zelených ani o TOP09 a STANu, ba ani o lidovcích neměl vůbec psát.

