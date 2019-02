Anna Soubry - schopná představitelka parlamentních vzbouřenců?

21. 2. 2019

Tři konzervativní poslankyně, které ve středu demonstrativně na protest proti fundamentalistickému brexitu odešly z Konzervativní strany a přidaly se ke skupině osmi vzbouřenců z Labouristické strany - čímž vytvořily nezávislý poslanecký klub 11 poslanců - vystoupily ve středu daleko argumentativněji a s daleko jasnější, důraznější a vyartikulovanější kritikou Konzervativní strany než oněch předchozích 8 labouristických vzbouřenců.

Mezi těmi konzervativními, nyní nezávislými poslankyněmi excelovala Anna Soubry. Vystoupila ve středu v mnoha sdělovacích prostředcích, zde je ukázka její argumentace z publicistického pořadu televize BBC Newsnight ve středu večer.

Mimochodem, volební preference podle průzkumu YouGov z 18.-19. února 2019 jsou tyto: Konzervativci 38 procent, labouristi 26 procent, skupina odpadlíků-vzbouřenců z labouristické a konzervativní strany, která vznikla tento týden: 14 procent !! liberální demokraté 7 procent.



Anna Soubry:



Řekla jsem jí (tj. premiérce Mayové), protože jsem usoudila, že jí to prostě musím říct, protože jednoho dne povedu tento rozhovor, tak jsem jí řekla: Já to nechápu. Proč nepřijmete jednotný trh a celní unii? Víte, že to britští podnikatelé potřebují a víte, že to vyřeší ten problém hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem. A v parlamentě s tím vyhrajete. Musíte ignorovat vládu i stínovou vládu, oslovíte poslance, jako je Chuka Ummuna a Chris Leslie, získáte na svou stranu věštinu a zároveň uštědříte smrtelnou ránu Labouristické straně. To jsem jí řekla. A ona se na mě podívala, jako bych byla z nějaké jiné planety. A já jsem si pomyslela, tobě to vůbec nedochází, že ano. A ona začala říkat – pořád to říká ve svých projevech – proč že je tak silně proti celní unii? Protože jako Británie chceme uzavírat vlastní obchodní dohody. Jak víte, neuzavřeli jsme žádné.

A druhá věc, a tohle je opravdu důležité, Kirsty, a promiňte mi. Jediný důvod, proč ona nesouhlasí s jednotným trhem, je volný pohyb obyvatelstva. A já myslím, že to mě opravdu znepokojuje na Therese Mayové. A ona má historii tohoto postoje z doby, když byla ministryní vnitra. Já jsem stará právnička, já studuju důkazy. Já si myslím, že ona nenávidí imigranty. Opravdu si to upřímně myslím.

Reportérka: Chcete říct, že to není otázka politické strategie, že to je něco osobního?

Anna Soubry: Ano, ano. Myslím si, že je posedlá tím, co vidí jako problém imigrace. A opravdu zatraceně nevím, odkud to pochází, protože v moderní Konzervativní strané, když se podíváte na věcné důkazy, jestliže my tady nebudeme mít všechny ty lidi, kteří sem přicházejí a dělají všechnu tu práci v naší zemi, kdo do háje to bude dělat?

"I think she's got a problem with immigration" - Anna Soubry MP tells #newsnight that free movement of people is "the only reason" Prime Minister Theresa May will not agree to a single market@KirstyWark | @Anna_Soubry | #IndependentGroup pic.twitter.com/shyenrJGLS — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) February 20, 2019