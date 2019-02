Neuvěřitelné: Theresa Mayová znovu odložila hlasování o její smlouvě pro brexit

24. 2. 2019





A.C. Grayling: Je něco tvrdě patologického na monománii Mayové ohledně brexitu. Tváří v tváří jeho protizákonnosti a hluboce protidemokratické podstatě i tomu, že většina Britů je proti brexitu...



There is something starkly sinister about May’s monomania on Brexit. In the face of its illegality & profoundly undemocratic nature, & the fact that the majority of the country is against it, her persistence is pathological. — A C Grayling #FBPE #PeoplesVote #RemainAndReform (@acgrayling) February 24, 2019

Still drifting. Still no progress. Nothing has changed. Getting ever closer to a chaotic No Deal. This is incredibly irresponsible when food prices, manufacturing jobs, medicine supplies & security are all at stake. Makes it even more important to support our Bill this week https://t.co/P7Psu8oPfR — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) February 24, 2019

Ve středu 27. února se mělo v Dolní sněmovně hlasovat o "pozměněné" smlouvě Theresy Mayové pro brexit. (Ve skutečnosti k žádným změnám nedochází.) Nyní Theresa Mayová oznámila, že - neuvěřitelně - odkládá toto hlasování až na 12. března, tedy pouhých 17 dní před brexitem.Jak na to budou reagovat poslanci v Dolní sněmovně a ministři v její vládě, je otázka.Yvette Cooper, labouristická poslankyně: Stále chaos. Stále žádný pokrok. Nic se nezměnilo. Stále se blížíme chaotickému vypadnutí z EU bez dohody. Tohle je neuvěřitelně neodpovědné, když jde o ceny potravin, pracovní příležitosti v průmyslu, zásoby léků i bezpečnost. Je o to důležitější podpořit tento týden náš návrh na odložení brexitu.





.@theresa_may has just confirmed in briefing on her plane to journalists that “meaningful” vote on her reworked Brexit deal will happen by 12 March and not this week. Here’s why she thinks that date will force ERG Brexiters to support deal they hate https://t.co/Oc8FNPzdk2 — Robert Peston (@Peston) February 24, 2019

Robert Peston argumentuje, že Mayová se těmito odklady snaží přimět brexitářské fundamentalisty, aby její dohodu na poslední chvíli přijali. Druhou alternativou by totiž bylo nové referendum a odmítnutí brexitu.

Rektor Glasgow University Anton Muscatelli: Pořád to odkládá, ale rychle jí dochází čas. Vláda se asi bojí navrhovaného dodatku poslankyně Cooperové (o odložení brexitu). Nemyslím, že parlament 12. března schválí existující dohodu.



Kicking the can down the road again but quickly running out of time. Govt probably fearful of new Cooper amendment.

I cannot see Parliament voting on 12 March to pass existing WA plus some reassuring wording in the PD or some additional codicil. https://t.co/rODaqzRAyD — Anton Muscatelli (@UofGVC) February 24, 2019