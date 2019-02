Nově objevení vačnatci žili na Aljašce spolu s dinosaury

22. 2. 2019

Výzkumný tým objevil dosud neznámý druh vačnatce, který žil na severu Aljašky v éře dinosaurů. Doplnil tak nový detail k obrázku složitého prastarého ekosystému.

Drobné zvíře nazvané Unnuakomys hutchisoni žilo v Arktidě zhruba před 69 miliony let během pozdní křídy. Jeho objev vědci University of Colorado a University of Alaska Fairbanks je popsán v článku pro Journal of Systematic Palaeolontogy.

Objev doplňuje informace o ekosystému, který byl podle vědců překvapivě pestrý. Drobný živočich, který byl nejseverněji žijícím vačnatcem, žil mezi unikátními druhy dinosaurů, rostlin a dalších živočichů.

Severní planina Aljašky, která v době pozdní křídy ležela asi na 80. stupni severní šířky, byla kdysi považována za prostředí bez života. Avšak v 80. letech došlo kolem řeky Colville k objevu prvních dinosaurů, přičemž nové důkazy svědčí o tom, že region byl domovem pestré sbírky unikátních druhů, které jinde neexistovaly.

Nalezení nového druhu vačnatce na dalekém severu podle Patricka Druckenmillera, ředitele Muzea severu při University of Alaska, posouvá vědění o prehistorickém ekosystému na novou úroveň.

"Nejen že byla Severní Aljaška obývána širokým spektrem dinosaurů, ale ve skutečnosti zjišťujeme, že zde byly také nové druhy savců, které pomohly doplnit ekologii," říká Druckenmiller. "S každým novým druhem kreslíme nový obraz této prastaré polární krajiny."

Prehistorický vačnatec Unnuakomys hutchisoni byl zřejmě zhruba velikosti dnešní vačice opossum, živil se hmyzem a rostlinami a přežíval každou zimu ve tmě až po dobu čtyř měsíců.

Výzkumný tým, jehož projekt byl financován grantem Národní vědecké nadace, identifikoval nového vačnatce s využitím pečlivého procesu. S pomocí řady studentů sebral, vypral a prozkoumal sediment z prehistorické řeky a poté jej podrobně zkoumal pod mikroskopem. Během řady let dokázal najít řadu fosilních zubů zhruba o velikosti zrnka písku.

Průzkum těchto zubů a drobných čelistních kostí vedla Jaelyn Eberleová, kurátorka fosilních obratlovců Muzea přírodní historie při University od Colorado. Analýza odhalila nový druh a rod vačnatce.

Zuby savců mají unikátní korunky, které se druh od druhu liší, což z nich dělá cosi jako otisky prstů dlouho vymřelých organismů, říká Eberleová, hlavní autorka studie.

Název Unnuakomys hutchinsoni kombinuje eskymácký výraz pro noc a řecké slovo "mys" označující myš. Odkazuje na temné zimy, které zvíře přežívalo. Dále je tu pocta J. Howardu Hutchinsonovi, paleontologovi, který objevil naleziště, kde došlo k identifikaci nového druhu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE