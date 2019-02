Brexit se propadá do chaosu: Ministři britské vlády se připravují vzbouřit se proti Mayové

22. 2. 2019





Až pětadvacet členů vládního týmu premiérky Theresy Mayové bude zřejmě hlasovat pro odložení brexitu, aby zabránili vypadnutí Británie z EU bez dohody



Theresa Mayová čelí příští týden nejvážnějšímu vzbouření svého kabinetu za celou dobu, co zastává od roku 2016 premiérskou funkci. Až 25 členů jejího vládního týmu je připraveno hlasovat pro odložení brexitu, pokud Mayová nevyloučí vypadnutí Británie z EU bez dohody. Jejich vzbouření bude znamenat, že je Mayová bude muset vyhodit z vlády.

Vzbouřenečtí konzervativci jsou nyní přesvědčeni, že v britské Dolní sněmovně je dnes dostatečný počet poslanců na to, aby byl schválen zákonný dodatek, který donutí Mayovou odložit brexit, a zabránit tak, aby Británie vypadla z EU bez dohody.Nejméně čtyři ministři, více než deset náměstků ministrů a mnoho dalších poslanců placených vládou je připraveno podpořit návrh rezoluce od konzervativního poslance Olivera Letwina a labouristické poslankyně Yvette Cooperové, o němž se má jednat ve středu 27. února. Zdroj ze vzbouřeneckých kruhů konstatoval, že vzbouřenci v britském vládním týmu sami neodstoupí a že je bude muset Mayová vyhodit z funkce.Vzbouření v Dolní sněmovně je důsledkem posílení velké skupiny umírněných poslanců tím, že se za poslední dva tři dny utvořil z 11 přeběhlíků z Labouristické i Konzervativný strany nový poslanecký klub tzv. Nezávislých, který se stal protiváhou vůči ultrabrexitářským fundamentalistům.Mayová se neustále snaží přesvědčit Evropskou unii, aby souhlasila s otevřením už jednou vyjednané a uzavřené dohody o odchodu Británie z EU a s odstraněním tzv. irské podmínky, tedy setrvání Severního Irska a Velké Británie v jednotném evropském trhu, dokud nebude otevřenost hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem zajištěna jinak.Evropská unie však neustále zdůrazňuje, nejnověji po středečním "jednání" Mayové v Bruselu s Junckerem, že irskou podmínku neodstraní a už uzavřenou dohodu znovu neotevře.Mayové také hrozí, že se k nové skupině nezávislých poslanců v Dolní sněmovně připojí další poslanci z Konzervativní strany. ZDEŠéf britských labouristů Jeremy Corbyn je pod intenzivním tlakem, aby schválil druhé referendum o brexitu. Jinak totiž i Labouristické straně hrozí, že odejdou další její poslanci do skupiny nezávislých. Stínový ministr labouristů pro brexit Keith Starmer prosazuje zákonný dodatel labouristických poslanců Petera Kylea a Phila Wilsona, podle něhož by labouristé podpořili dohodu Theresy Mayové o brexitu, pokud by ji premiérka nechala schválit v novém celostátním referendu.Jiní labouristé podporují prostě nové referendum o brexitu. Všichni poslanci nové nezávislé skupiny v parlamentě podporují uspořádání nového referenda o brexitu.Z nejnovějších průzkumů veřejného mínění v Británii vyplývá, že o dvanáct procent více občanů podporuje nyní setrvání Británie v EU než kolik si přeje brexit.Podrobnosti v angličtině ZDE