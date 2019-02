Trumpova vláda chce Saúdům prodat jadernou technologii

21. 2. 2019

Kritikové varují, že transfer technologie do Saúdské Arábie umožní Rijádu vyrábět jaderné zbraně, což by mohlo vést k závodům ve zbrojení na Blízkém východě.

Trumpova vláda se v současnosti snaží obejít Kongres, aby urychlila prodej amerických jaderných reaktorů do Saúdské Arábie, a to navzdory obavám, že by taková transakce porušila americké zákony, jak se dočteme ve zprávě kongresového výboru.

Bezpečnostní analytikové se obávají, že jaderná technologie Rijádu v budoucnu umožní vyrábět atomové zbraně, což by mohlo přispět k závodům v jaderném zbrojení na Blízkém východě.

Američtí zákonodárci jsou navíc znepokojeni nestabilitou saúdské vlády vedené princem Mohamedem bin Salmánem kvůli vraždě prominentního novináře Džamála Chášakdžího a kvůli válce v Jemenu.

Kongresový výbor nyní vyšetřuje činnost amerických společností, které se snaží získat povolení Trumpovy administrativy k budování atomových reaktorů v Saúdské Arábii a dalších arabských zemích.

