Konec Airbusu A380? Proč sázka na "superjumbo" nevyšla

20. 2. 2019

Je to oficiální: Airbus končí s projektem dvoupalubového letounu A380, napsal Ben Mutzabaugh. Tento krok byl oznámen minulý čtvrtek a přichází po spoustě spekulací o budoucnosti "superjumba" na základě chabých prodejů.

Očekává se, že poslední A380 sjede z linky v roce 2021. Je možné, že mnohé z dnes provozovaných letounů zůstanou poté v provozu ještě dekádu nebo déle.

A380 je největším pasažérským komerčním letounem světa schopným přepravit přes 600 osob. Pro Airbus znamenal ambiciózní a odvážný projekt, který vsadil na to, že aerolinky budou chtít gigantický letoun schopný přepravit více pasažérů na rušná letiště bez kapacity přijímat více letů.

Přibližně ve stejné době Boeing vsadil opačně. Místo dvoupodlažního behemotha dospěl k závěru, že zákazníci budou lépe obslouženi v menším letounu s širším trupem a nízkými operačními náklady, který dokáže mezi městy létat často. Neboli otevřít mezinárodní trasy mezi trhy středního rozsahu příliš malými pro větší letadla.

Boeingův Dreamliner postavený částečně z kompozitních materiálů začal létat v roce 2011. Nyní firma získala více než 1 400 objednávek. A jak Boeing předvídal, otevřel letoun nové zahraniční trasy z měst jako Austin a New Orleans. Dokonce i jihokarolínský Charleston bude mít brzy nový přímý let do Londýna.

