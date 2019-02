Zapomeňte na brexit. Existují známky nové globální ekonomické recese

25. 2. 2019

Uprostřed titulků o domácí politické katastrofě, brexitu a Donaldu Trumpovi budiž vám odpuštěno, pokud jste si nevšimli zprávy, že Německo, stále zdaleka největší evropská ekonomika, je jen o vlásek vzdáleno pádu do recese, napsala Josie Coxová.

Ekonomika vloni vzrostla jen o 1,5 %, což znamená nejslabší expanzi za pět let, především kvůli tomu, že někteří z největších vývozců - automobilky, výrobci a průmyslové konglomeráty - jsou zasaženy obchodními válkami. Růst stagnoval ve čtvrtém čtvrtletí po poklesu ve třetím, což přimělo vládu v polovině ledna dramaticky snížit prognózu růstu pro rok 2019, na pouhé 1 %. Minulý týden se ukázalo, že důvěra v německou ekonomiku poklesla na nejnižší úroveň za čtyři roky. Nic dobrého.

Mělo by nás to zajímat. Německo je nejdůležitějším obchodním partnerem Británie v EU a korouhvičkou signalizující zdraví světové ekonomiky. Když Německo kýchne, svět nutně nechytí rýmu, ale pokud Německo něčím trpí, je dost pravděpodobné, že to zasáhne i nás ostatní.

Tento týden dotazník pro některé z nejvlivnějších světových investorů dospěl k neradostnému obrázku. Pravidelný měsíční průzkum prováděný Bank of America Merrill Lynch ukázal, že ze všech rizik, z nichž si můžete vybrat - populismus, brexit, krize na rozvíjejících se trzích a dokonce i terorismus - považují finanční manažeři za nejbezprostředněji hrozící globální recesi.

Třetina fondových manažerů označila globální recesi za věc, která nejpravděpodobněji způsobí, že nebudou v noci spát. A tato třetina představovala také nejvyšší podíl účastníků, který uvedl jediné téma, od léta 2017. Kromě nepovzbudivých údajů z Německa respondenti také tvrdili, že stav italské ekonomiky a makroekonomická data z Číny a USA jsou důvody jejich neradostných prognóz.

