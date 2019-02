Sněmovna reprezentantů "absolutně" připravena hnát Trumpa před soud

25. 2. 2019

Předseda zpravodajského výboru Sněmovny reprezentantů Adam Schiff je "absolutně" připraven pohnat Trumpovu administrativu před soud, aby zajistil zveřejnění zprávy zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera o ruském vměšování do voleb v roce 2016.

Od chvíle, kdy Schiff v lednu stanul v čele výboru, preferuje úsilí o vyšetřování vazeb administrativy na Rusko. Počátkem února oznámil, že sněmovna zahájila vlastní vyšetřování voleb. V pátek on a další Demokrat odeslali dopis novému ministru spravedlnosti Williamu Barrovi, v němž ho žádají o zveřejnění kompletní Muellerovy zprávy.

V rozhovoru pro pořad ABC This Week v neděli ráno Schiff řekl, že je připraven podniknout kroky proto, aby zpráva byla vydána.

"My samozřejmě vydáme ke zprávě předvolání. Přivedeme Boba Muellera, aby vypovídal před Kongresem. Pokud to bude nezbytné, pošleme to k sudu," prohlásil Schiff.

Dodal nicméně, že se domnívá, že Barr pochopí důležitost zveřejnění zprávy.

Podrobnosti v angličtině: ZDE