Británie: Brexitoví fundamentalisté ustupují - bojí se zjemnění brexitu

27. 2. 2019





Theresa Mayová tvrdí ve středu v pochybném bulvárním plátku Daily Mail, že Británie stále ještě může odejít z EU 29. března 2019 - navzdory tomu, že v současnosti požaduje převážná většina britských občanů, aby Británie zůstala členem Evropské unie.



K odchodu Británie z EU by mohlo dojít 29.3., pokud by poslanci Dolní sněmovny schválili dohodu Mayové s Bruselem. Zdá se, že fundamentalističtí konzervativní euroskeptikové začínají slevovat ze svého požadavku odstranění tzv. Irish backstop - irské podmínky.

Tzv. irská podmínka má zabránit vytvoření pevné hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou dočasným udržením Británie v evropské celni unii. Brexitérští fundamentalisté to odmítali přijmout. Nyní se obávají se, že pokud by dohodu Mayové odmítli a irskou podmínku netolerovali, dojde k zásadnímu zjemnění brexitu, nebo se brexit neuskuteční vůbec.V úterý Mayová řekla ve sněmovně, že plánuje další hlasování o své dohodě pro brexit na 12. března. Pokud by její dohodu parlament znovu odmítl, 13. března by se hlasovalo o možnosti odejít z EU bez dohody, a pokud by i to parlament odmítl, 14. března by se hlasovalo o odložení odchodu Británie z EU.Někteří euroskeptičtí fundamentalisté v Konzervativní straně se nyní obávají, že odložení odchodu Británie z EU bvy znamenalo, že se Mayová dohodne s labouristy na měkčím brexitu, že dojde k druhému referendu o brexitu anebo že dojde k předčasným volbám a labouristé zvítězí.Při úterní bouřlivé schůzi britské vlády zdůraznili jak ministr financí Philip Hammond, tak minstryně práce a důchodů Amber Rudd, že podmínkou odložení brexitu musí být vytvoření nové koalice v parlamentě. To by znamenalo, že odklad brexitu by znamenal jeho podstatné změkčení. Fundamentalističtí euroskeptici v Konzervativní straně se tomu budou snažit zabránit.Podrobnosti v angličtině ZDE