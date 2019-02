Labouristická strana by připustila parlamentní schválení dohody Mayové o brexitu, pokud by následovalo referendum

1. 3. 2019



Labouristická strana se posunuje směrem ke kompromisnímu plánu, který by umožnil, aby vyjednaná dohoda o brexitu, kterou Mayová uzavřela v Bruselu, Dolní sněmovna neodmítla pod podmínkou, že ji parlament neschválí, dokud nebude schválena lidovým referendem.

Vedení Labouristické strany prý nyní podporuje pozměněný zákonný dodatek, který navrhují poslanci Peter Kyle a Phil Wilson, podle něhož by se labourističtí poslanci při hlasování o dohodě Mayové uzavřené s Bruselem o brexitu zdrželi hlasování, pokud by Mayová přislíbila, že dohodu budou mít možnost britští občané schválit v referendu.Tento dodatek má být předložen Dolní sněmovně ve stejnou dobu, kdy jí předloží Mayová svou dohodu o brexitu, 12. března nebo dříve.Protibrexitoví poslanci se však obávají, že datum 12. března může být příliš brzo na to, aby v Dolní sněmovně vznikla všeobecná podpora pro druhé referendum o brexitu.Podrobnosti v angličtině ZDE