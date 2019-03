Ivan Rogers: Mayová Evropské unii nerozuměla, když zahájila brexit

5. 3. 2019





Theresa Mayová a její poradci vůbec nerozuměli tomu, jak Evropská unie funguje, a proto v roce 2016 realizovali vyjednávací strategii, která musela selhat, konstatoval v přednášce Sir Ivan Rogers, bývalý britský velvyslanec u Evropské unie.



Rogers rezignoval před rokem a od té doby je autorem nejinformovanějších, nejvěcnějších a nejsžíravějších analýz naprostého nepochopení Evropské unie nynější britskou vládní garniturou. V pondělní přednášce v londýnském Institute for Government Rogers poukázal na to, že Británie žila v iluzi, že se může vyhnout vyjednávání v Bruselu a jednat přímo s vlivnými politiky v jednotlivých evropských zemích.

"V Evropské unii to ale tak nefunguje: Vyjednává se s byrokraty, s pracovníky státní služby, s lidmi na vrcholu institucí."Rogers varoval, že šance, že by dlouhodoběji Británie vypadla z EU bez dohody, je téměř nulová. "Jak Británie, tak EU vědí, že odchod Británie z EU bez dohody je nerealizovatelný a že Británie by velmi rychle přiběhla zpět k vyjednávacímu stolu. Neexistuje svět, v němž by Británie neměla s EU dohodu."Rogers také varoval, že by Británie mohla být pohnána k soudu, kdyby odložila odchod z EU a zároveň by se neúčastnila v květnu eurovoleb.Dodal, že EU zřejmě poskytne Británii odložení brexitu jedině na delší dobu 9 až 12 měsíců, protože EU odmítne Británii poskytnout kratší odklad jen proto, že je Británie v chaosu.Rogers poukázal na to, že v dubnu vyvstane otázka, zda Británie má dále platit svůj příspěvek do Evropské unie. Zdůraznil, že absolutně neexistuje šance, že by se Británie dokázala vyvázat ze vztahů k EU, i kdyby došlo k brexitu.Řekl: "Tyto fantazie osvobození - jsou to fantazie. My budeme muset vyjednávat o všem, od letecké dopravu až po zemědělství, a to nekonečně, s naším největším sousedem. Nemůžeme žít v nějaké arogantní izolaci. Zeptejte se Švýcarů a Norů - žijí v permanentním stavu vyjednávání s Evropskou unií."Rogers předpověděl, že se EU a Mayová začnou obrovským způsobem navzájem obviňovat, jestliže se Mayové příští týden nepodaří prosadit její dohodu o brexitu v parlamentě, a pak bude následovat brutální konflikt ohledně dluhů Británie vůči Evropské unii, které dosahují výše 39 miliard liber.Podrobnosti v angličtině ZDE