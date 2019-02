Proč je Německo zranitelné americkými cly na dovoz automobilů

22. 2. 2019

25 % cla prosazovaná Trumpem by mohla snížit počet německých aut vyvezených do USA na polovinu, pokud dojde k poklesu poptávky, tvrdí analýza banky Pictet.

Po létech postižení důsledky aféry "dieselgate" mohou němečtí výrobci automobilů utrpět ohromné ztráty, pokud USA splní hrozbu a uvalí cla na dovoz automobilů z Evropy.

Giganti jako Volkswagen, BMW a Daimler v roce 2017 vyvezli do USA celkem 494 000 aut. To představuje 45 % evropského exportu aut do Spojených států. Vozy v ceně 22 miliard eur navíc znamenaly 55 % hodnoty všech evropských aut prodaných za Atlantik.

"Pokud budou uvalena cla, velmi to ztíží těmto dovozovým značkám nabízení tak velkých pobídek," jako slevy na americkém trhu, tvrdí analytik Peter Nagle z IHS Markit. "Americké značky mohou využít výhody těchto cenových pohybů."

Analýza Pictetu navíc zaznamenala, že americká "poptávka po evropských vozech klesá zhruba o 1,5 - 3 %, když ceny vzrostou o 1 %".

Z dlouhodobého hlediska 25 % cla mohou snížit prodej německých vozů do USA o polovinu, když poptávka poklesne, tvrdí mnichovský institut Ifo.

Ratingová agentura Moody´s odhaduje, že cla mohou snížit růst německého HDP zhruba o 0,2 procentního bodu, zatímco Pictet odhaduje vyšší dopad - 0,3 - 0,4 bodu.

Podle ekonoma institutu Ifo mohou cla stát evropskou ekonomiku 9 miliard euro ročně, včetně 5 miliard v případě samotného Německa.

Vzhledem k místu a významu automobilové produkce v německé ekonomice mohou být ve skutečnosti návazné dopady ještě horší. "Klíčovou otázkou je, zda americká administrativa uvalí cla také na automobilové díly," říká analytička Pictetu Nadia Gharbiová.

Německé automobilky se mohou pokusit omezit dopady výrobou většího počtu aut ve velkých amerických továrnách, upozorňuje průmyslový expert Ferdinand Dudenhoeffer. Avšak některé značky, jako součásti koncernu Volkswagen - Audi a Porsche - nemají v USA vlastní průmyslovou základnu.

Těžce zkoušenou německou ekonomiku mohou cla nakonec poslat do recese. A co více, odvetné kroky v podobě evropských cel na americké produkty "mohou také vést k dalším protekcionistickým krokům americké vlády... které opět budou mít negativní dopad na výrobu a zaměstnanost," dodává Dudenhoeffer.

