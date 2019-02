Facebook jsou "digitální gangsteři", varuje britská Dolní sněmovna

18. 2. 2019

Zpráva- obviňuje Marka Zuckerberge, zakladatele Facebooku a jeho generálního ředitele, že projevil pohrdání pro britskou Dolní sněmovnu tím, že třikrát odmítl výzvu parlamentu, aby před jeho komisí svědčil. Zuckerberg namísto sebe vyslal pracovníky z bezvýznamných pozic, kteří na otázky parlamentního výboru nebyli schopni odpovědět.- varuje, že britský volební zákon je zoufale zastaralý a je zranitelný vůči zásahům od nepřátelských zahraničních aktérů, včetně agentů ruské vlády, kteří se snaží zdiskreditovat demokracii.- požaduje, aby britská vláda zahájila nezávislé vyšetřování "cizích vlivů, dezinformací, financování, manipulace voličů a sdílení dat" v referendu o skotské nezávislosti r. 2014, v referendu o brexitu r. 2016 a v britských všeobecných volbách r. 2017.Labouristická strana rychle zjištění parlamentního výboru podpořila. Náměstek šéfa Labouristické strany Tom Watson oznámil: "Labouristická strana souhlasí s konečným závěrem parlamentního výboru - že éra samoregulace technologických firem musí okamžitě skončit. Potřebujeme nový nezávislý regulační orgán se silnými pravomocemi, který musí být schopen omezit nejhorší výstřelky dohližitelského kapitalismu a sil, které se snaží zneužívat technologie k podvracení naší demokracie."Parlamentní výbor argumentuje, že kdyby býval Facebook dodržoval podmínky dohody, uzavřené v roce 2011 s americkým regulačním úřadem a omezil přístup digitálních firem k datům uživatelů, ke skandálu by bývalo nedošlo. "Skandál s firnou Cambridge Analytica byl umožněn strategií firmy Facebook," praví se ve zprávě.Stoosmistránková zpráva je pro firmu Facebook zdrcujícím čtením. Ta je obviňována, že nadále prioritizuje zisky akcionářů před právem uživatelů Facebooku na soukromí."Facebook dál dává přednost ziskům před bezpečností dat a chová se riskantně s cílem prioritizovat svůj cíl vydělávat peníze prostřednictvím dat uživatelů," konstatuje zpráva a obviňuje Facebook, že prozrazování uživatelských dat utajuje. "Zdá se jasné, že Facebook jedná pouze až tehdy, když se informace o vážném narušení soukromí uživatelů dostanou na veřejnost."Parlamentní výbor také osobně zdrcujícím způsobem kritizuje samotného Zuckerberga a jeho tvrzení, že Facebook uživatelská data nikdy neprodával. Zpráva poukazuje na to, že to "prostě není pravda"."Mark Zuckerberg opakovaně selhává a neprojevuje takové vůdcovství a takovou osobní odpovědnost, jaké je nutno očekávat od někoho, kdo sedí na vrcholu jedné z největších světových firem," dodává Collins ve svém prohlášení.Tom Watson souhlasí. "Málokdo projevil pohrdání pro naši parlamentní demokracii takovým způsobem, jak ho projevuje Mark Zuckerberg," zdůraznil. "Je načase sjednotit politiky všech barev během tohoto obtížného období pro naši zemi, jsme rozhodnuti Zuckerberga a jeho firmu zvládnout."Zpráva varuje, že Facebook využívá své dominance na trhu k ničení soupeřů. Vylučuje je ze svých systémů a zabraňuje jim v konkurenci s Facebookem a jeho pobočkami.Parlamentní výbor také zveřejnil nové interní dokumenty Facebooku získané v důsledku právních sporů Facebooku s firmou Six4Three, které "zdůrazňují vazby mezi daty přátel a finanční hodnotou vztahů internetových developerů s Facebookem"."Firmám jako Facebook nesmí být dovoleno, aby se v internetovém světě chovaly jako digitální gangsteři, domnívající se, že stojí nad zákonem," konstatuje parlamentní analýza.Zpráva britského parlamentního výboru požaduje, aby stránky, jako je Facebook, byly podrobeny přísné regulační kontrole. Argumentuje, že "firmy provozující sociální sítě se nemohou skrývat za tvrzením, že jsou jen 'platforma', a tvrdit, že nemají žádnou odpovědnost za regulaci zveřejňovaného materiálu". Výbor navrhuje rozsáhlou novou regulaci, včetně povinného etického kodexu a nezávislého regulačního orgánu, který má mít pravomoci zahájit soudní řízení proti digitálním firmám a donutit je předat uživatelská data.Výbor cituje příklad Německa, které v lednu 2018 schválilo zákon, nutící technologické společnosti, aby odstraňovaly hate speech do 24 hodin, anebo dostaly pokutu 20 milionů euro. V důsledku tohoto opatření pracuje každý šestý moderátor Facebooku v Německu.Zpráva také varuje, že britský volební zákon je zastaralý a zranitelný vůči manipulaci nepřátelských sil a je naléhavě nutné ho aktualizovat. "Potřebujeme reformu, aby tytéž zásady transparentnosti politické komunikace platily i na internetu, stejně jak platí v reálném světě," napsal Collins.Podrobnosti v angličtině ZDE