Británie: Sedm labouristických poslanců odešlo z Labouristické strany

18. 2. 2019

Sedm níže uvedených labouristických poslanců odešlo z Labouristické strany. Nesnášejí extremistický marxismus Jeremyho Corbyna a jeho poradců, autoritářské vedení strany, chaotický a euroskeptický postoj Corbyna a vedení jeho strany k brexitu a antisemitismus Labouristické strany. Skupinu v pondělí dopoledne představila Luciana Borger, která se v minulých dnech stala terčem ostrých antisemitských útoků z řad labouristů. Konstatovala, že se za stranu stydí.Konzervativní strana je velmi podobným způsobem rozdělena v důsledku postojů vůči brexitu. Není vyloučeno, že by v Británii mohlo dojít ke kolapsu obou hlavních britských politických stran a k vytvoření nové centristické strany. 50 procent britských voličů podle průzkumů veřejného mínění uvažuje, že by takovou stranu podpořili. Komentátoři v posledních dnech poukazují na to, že v médiích a v parlamentě dostávají prostor jen brexitářští extremisté a centrističtí občané Velké Británie jsou umlčeni.Nikde se například nehovoří o tom, že už řadu měsíců požaduje o 12 procent více Britů setrvání Británie v EU než odchod z EU.Otázkou je, zda by většinový volební systém v Británii vznik nové strany připustil,





