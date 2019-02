ČR: Demokracie nepřijde

19. 2. 2019

Vidím dnes a denně to, jak jsou straníci ovládání místními kmotry, korumpování placenými funkcemi, zaměstnáváni na obecních úřadech spolu se svými rodinnými příslušníky a tito pak nabíráni do strany jako loajální členové. Jsem zoufalý z toho jak veškerá rozhodující hlasování ve straně zas a znovu vyhrávají titíž lidé, protože vždycky přivedou větší počet „svých“ případně ohnou stanovy a výsledek si vždy zajistí.







Deset let se snažím přesvědčovat své přátele a známé, aby přišli do strany a pomohli nám tahle místní bratrstva přehlasovat a vyhnat. Nepodařilo se mi přesvědčit nikoho. Nikdo nehodlá obětovat hodinu svého času jednou za dva měsíce, aby přišel do té „špíny“, jak ji popisuji, a pomohl něco změnit. Na krajské město by stačilo dvě stě slušných lidí, abychom si mohli vzít stranu zpět. Nenašli se.

Naše město bude dál ovládat pár místních kmotrů, kteří už mají tolik drzosti, že poslední městskou koalici sami vyjednali. Ostatní strany jsou na tom totiž úplně stejně jako ta naše. Městský majetek se bude dále rozdělovat mezi kamarády a výběrová řízení budou vyhrávat firmy rodinných příslušníků politiků.

Poslední roky už jen koukám na to, jak těch pár poctivých lidí ze strany odchází, protože už ztratili veškerou naději, že se může podařit tuhle uloupenou stranu získat zpátky.

A lidé čekají, až přijde demokracie. Nepřijde.