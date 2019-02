Britský parlamentní výbor ostře odsuzuje "podvodníky z Facebooku"

18. 2. 2019



Facebooku není možno důvěřovat, že se bude sám efektivně regulovat, a musí být podroben přísným novým zákonům, konstatuje zpráva britské Dolní sněmovny, zveřejněná v pondělí.



Analýza také bude požadovat, aby bylo zahájeno nezávislé vyšetřování zahraničních zásahů do britských voleb od roku 2014 do současnosti. Zpráva parlamentního výboru pro digitální záležitosti, kulturu, média a sport je zásadním textem analyzujícím fake news a dezinformace na sociálních sítích.

Zpráva je ostře kritická vůči Facebooku a vůči "podvodníku" Marku Zuckerbergovi, který ignoruje požadavek, aby se podrobil výslechu v Dolní sněmovně.Předseda britského parlamentního výboru, konzervativní poslanec Damian Collins, stojí v čele globálního úsilí odhalit roli technologických gigantů při narušování voleb po celém světě a koordinuje úsilí výboru politiků z devíti zemí světa.Collins uvedl v pátek, že jeho výbor zveřejní dosud nepublikované dokumenty od firmy Six4Three, která vede s Facebookem ostrý sport. "Když byl zveřejněn skandál ohledně firmy Cambridge Analytica, Facebook veřejně prohlásil, že je šokován, že byla zneužívána data jeho uživatelů. Dokumenty od firmy Six4Three však dokazují, že o tom Facebook dobře věděl a že to byla jejich podnikatelská strategie. Míra podvádění, praktikovaná Facebookum, je opravdu ohromující."Nově publikovaná zpráva také osvětluje zneužívání dat ze sociálních sítí při britském referendu o brexitu. Při tom hrála obrovskou roli kanadská digitální firma AIQ, kterou si k tomu najaly čtyři britské probrexitové organizace: Vote Leave, BeLeave, Veterans for Britain a severoirská strana DUP. Všechny tyto organizace používaly podobného počítačového kódu. Podle britského volebního zákona je ilegální koordinovat svou předvolební kampaň, pokud nedeklarují své výdaje na ni společně.Britský parlamentní výbor také požaduje, aby byl ozahájeno nezávislé vyšetřování zahraničních zásahů do britských voleb. Navzdory hromadícím se důkazům o tajných vazbách mezi britským probrexitovým milionářem Arronem Banksem, zakladatelem kampaně Leave.EU, a ruskou vládou, britská vláda to nevyšetřuje.Podrobnosti v angličtině ZDE