Foldynův jezevčík a Arabela

18. 2. 2019 / Boris Cvek

Dobrá zpráva je, že místopředseda sociální demokracie Foldyna nemá v roce 2019 problém s tím, že je někdo homosexuál. Podle Foldyny „to je život a příroda“. Možná jeho děti nebo děti jeho dětí budou mít třeba už něco takového za naprosto přirozené. V každém případě se představy o tom, co je přirozené velmi liší podle doby a společnosti. Pro bílé obyvatele jihu USA bylo v roce 1800 většinou zcela přirozené, že lidé s černou barvou kůže jsou otroci. To, že někdo něco označí za přirozené nebo naopak nepřirozené, vychází z jeho výchovy, z jeho doby, v přírodě vůbec nic „přirozeného“ není.

A pak je tu moderní medicína. Je přirozená transplantace srdce? Zvrácený výstřelek moderní vědy? Lidé to přece po desítky tisíc let nikdy nedělali! A co třeba antibiotika? Je přirozené, aby lidé masově neumírali na infekční nemoci? To tu taky po tisíce let nebylo. To jsou plody zkoumání světa, jak se děje v moderní experimentální vědě. Díky tomu jsme mohli do značné míry pochopit, jak funguje lidské tělo a jak ho efektivně léčit. Kromě dýchání, trávení, krevního oběhu, vylučování atd. patří do takového vědeckého zkoumání také sexualita. Není to nic samozřejmého jako dětské pohádky. Je to velmi komplikovaný biologický jev. A po desítkách let takového zkoumání dospěli lékaři k tomu, že někteří lidé se prostě narodí v těle opačného pohlaví, než kterým jsou. Jestli to chce někdo vyvrátit, musí se zapojit do odborné debaty. Nestačí trvat na lidových povídačkách.

Podle Foldyny ovšem není přirozené, aby docházelo ke změnám pohlaví. Představuji si, jak přijde za sexuology a dalšími odborníky, kteří posuzují situaci konkrétního člověka, zda má nebo nemá projít změnou pohlaví, a řekne jim: to není přirozené! Budou se na něj dívat stejně, jako by se dívali kardiochirurgové na blázna, který vběhne během jejich práce na operační sál se stejnou hláškou. A to by Foldyna měl být sociální demokrat, tedy součást evropské myšlenkové tradice, která vědě vždy důvěřovala, podporovala ji a usilovala o společenský pokrok na úkor tmářských předsudků minulosti. Foldyna dokonce změnu pohlaví přirovnává k tomu, že někdo chce být jezevčíkem a chce to mít v pase. Tady lékařské zkoumání jde skutečně stranou, leda že by šlo o zkoumání pana Foldyny samotného. Možná je jeho představa člověka, který chce být jezevčíkem, důsledek jakéhosi zbytkové vlivu, jaký měl kdysi na křehkou dětskou duši pana Foldyny pohádkový seriál Arabela, kde se postava, již hraje Vladimír Menšík, promění v jezevčíka.

Seriál Most! dráždí poslance ČSSD Foldynu transsexuální figurou. Není to přirozené, je to exces, říká



Mluvící jezevčík v Arabele