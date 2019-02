Podbrdská krajina zakletých zámků

18. 2. 2019 / František Řezáč

Dnes jsem na konci výletu v Brdech kolem Věšína došel přes Starý Rožmitál krásnou alejí kolem Podzámeckého rybníka až do Rožmitálu pod Třemšínem.







Až do té chvíle, kdy jsem odpočíval v aleji na lavičce, po prhlídce hřbitova a kostela ve Starém Rožmitále, mi to pořipadalo jako venkovská idyla. Za zamrzlým rybníkem silueta města a zámku, jeho držitelé se zapsali do dějin českého království. J. J. Rybu raději nezmiňuji, ten tu vyskakuje na návštěvníka za každým rohem.