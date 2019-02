Roste napětí mezi Varšavou a Jeruzalémem kvůli tvrzení o "polských vazbách na nacisty"

18. 2. 2019





Snahy izraelského premiéra Binjamina Netanjahua budovat přátelské styky se středoevropskými zeměmi jsou podrobovány vážným zkouškám. V předvečer jeruzalémského summitu skupiny V4 došlo ke kontroverzi týkající se historie holocaustu.



Netanjahu je už dlouho v Izraeli terčem kritiky, že se snaží vytvářet politické aliance ve střední Evropě a ignoruje při tom středoevropský historický revizionismus a antisemitismus. Minulý týden se Netanjahu octl uprostřed kontroverze během návštěvy ve Varšavě, když řekl, že Poláci během holocaustu spolupracovali s nacisty.

Netanjahu má hostit v pondělí v Jeruzalémě summit skupiny V4 - Polska, ČR, Maďarska a Slovenska. Skupina V4 poprvé od roku 1991 pořádá svůj summit mimo své území.Polský prezident Andrzej Duda napsal na Twitteru, že jestliže toto Netanjahu ve Varšavě skutečně řekl, summit V4 v Jeruzalémě by měl být zrušen a měl by se namísto toho konat ve Varšavě. V pátek se zdálo, že Izrael a Polsko se dohodly v konfliktu nepokračovat a obvinily média, že prý Netanjahuovy výroky "zkreslily". Úřad izraelského premiéra uvedl, že Netanjahu hovořil o kolaboraci "Poláků", čímž měl na mysli jednotlivce, nikoliv celý polský národ.Avšak to polskou vládu nakonec neuspokojilo: Duda Netanjahuovi zatelefonoval, že na schůzku nepřijede a že pošle jen svého ministra zahraničí.Yair Lapid, šéf centristické izraelské strany Ješ Atid, jehož otec přežil holocaust, napsal na Twitteru, že Netanjahu měl říct polskému premiéru: "Zrušte si letenku, nejezděte sem, protože my nikomu ohledně historie holocaustu nepodlézáme." Lapid předtím pořádání summitu V4 v Jeruzalémě odsoudil. Poukázal na to, že mezi pozvanými je polský premiér, který "vydává antisemitský materiál", a další, který hanobí památku obětí holocaustu. "Je to ztráta pro národní hrdost."Polsko tvrdí, že je často neférově obviňováno ze spolupráce na holocaustu. Kritikové ale obviňují současnou polskou nacionalistickou vládu, že zatajuje, že kolaborace Poláků s nacisty na holocaustu skutečně existovala.Izrael se uchází o dobré styky se zeměmi V4, protože západoevropské členské země Evropské unie na rozdíl od zemí V4 netolerují izraelský útlak Palestinců. Na summitu v Budapešti zachytil mikrofon Netanjahua, jak si stěžuje politikům ze střední Evropy na "šílenou" politickou strategii EU vůči izraelsko-palestinskému konfliktu.Izraelský velvyslanec u OSN Danny Dannon se vyjádřil, že Izrael je vděčný, že středoevropské země zablokovaly v Evropské unii protesty proti přesunu amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Ve Varšavě vyjádřil tuto vděčnost, avšak zdůraznil, že Izrael požaduje, aby středoevropské země "silně vystupovaly proti antisemitismu".Netanjahu má silně přátelské styky s ultrapravicovým maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Oba politikové jsou bývalými zákazníky nedávno zemřelého židovsko-amerického politického propagandisty Arthura Finkelsteina, který pro Orbána uměle zkonstruoval výhodný terč politické nenávisti v Georgi Sorosovi. "Mezi maďarským a izraelským režimem je podobnost: zkorumpované, autoritářské státy mají mentalitu lidí v obležení," uvedl Péter Krekó z budapešťského politického think tanku Political Capital.Orbán popírá obvinění z antisemitismu, avšak chválí Miklóse Horthyho, maďarského předáka z druhé světové války, který spolupracoval s německými nacisty na deportaci maďarských židů do koncentračních táborů. Orbánova kampaň proti Georgi Sorosovi zneužívá antisemitských motivů.Podrobnosti v angličtině ZDE