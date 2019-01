Případ Soros: Pro úspěšnou politickou kampaň musíte zkonstruovat nepřítele

Jak dva američtí poradci vypracovali v Maďarsku superúspěšný globální model pro volby, založený na vyvolávání nenávisti

21. 1. 2019

Nenávist vůči Sorosovi vyvolal politický konzultant George Birnbaum. Byl to právě on, kdo vytvořil globální vlnu antisemitské nenávisti proti Sorosovi. V rozhovoru pro server Buzzfeed se hájí, že to bylo opodstatněné.George Birnbaum se narodil r. 1970 v Los Angeles. Jeho dědečka zastřelili nacisté před zraky jeho otce, který přežil Osvětim. I v Los Angeles Birnbauma pronásledoval antisemitismus.Proto je bizarní, že zrovna Birnbaum rozpoutal globální vlnu antisemitské nenávisti vůči Sorosovi.- Učinil to ve službách autoritářského politika, maďarského premiéra Viktora Orbána. Birnbaum spolu s americkým židovským politickým guru Arthurem Finkelsteinem vzali argumenty proti Sorosovi, z Východu i ze Západu, a spojili je dohromady. Dva američtí židé, jeden z nich významná osobnost v americké politice, pomohli vytvořit monstrum.Od roku 2008 pracovali Birnbaum a Finkelstein v tajnosti s cílem umožnit Orbánovi vyhrát volby. Jejich vítězství v Madarsku - kde volby nebyly tak přísně sledovány jako v západní Evropě - dokázalo, že vytvoření vnějšího nepřítele dokáže vyvolat v moderní éře spektakulární volební úspěch. Umožnilo to v Maďarsku vytvořit "Trumpa před Trumpem".Birnbaumova a Finkelsteinova práce vytvořila nový model pro útočnou politiku v naší éře. Vypracovali si mistrovský plán jak zneužívat konfliktů ve společnosti. Ten plán zafungoval v mnoha zemích a v mnoha kontextech a pomohl vytvořit židovského nepřítele, kterého ultrapravice využívá se zdrcující efektivitou.Od konce šedesátých let byl Arthur Finkelstein ve Washingtonu jedním z hrstky politických poradců, kteří vytvářeli nový průmysl politického poradenství. Finkelstein je vazbou, která probíhá současnou Republikánskou stranou of Ayn Randové přes cynismus Richarda Nixona až k Trumpovi.Finkelstein vypracoval politickou metodu, která nyní funguje jako zásadní příručka pro moderní pravicový populismus. Jeho premisa byla jednoduchá: Všechny volby jsou rozhodnuty, ještě než začnou. Většina lidí ví, koho bude volit. Je velmi obtížné změnit jejich názor. Je ale daleko jednodušší lidi zdemoralizovat než je motivovat. A nejlepším způsobem jak vyhrát volby je zdemoralizovat vaše oponenty. To udělal Trump Clintonové a to měl na mysli, když poděkoval černošským Američanům, že se prezidentských voleb neúčastnili.Finkelstein si uvědomil, že vždycky jde o tytéž otázky: drogy, zločinnost a rasu. To jsou témata, která vyvolávají největší množství konfliktů ve společnosti, napsal Nixonovi r. 1970.Finkelsteinův cíl byl zpolarizovat voliče co nejvíce, postavit jednu stranu proti druhé. Pohonnou hmotou pro to byl strach. "Je nutno vytvořit dojem, že nebezpečí přichází z levice," radil pětadvacetiletý Finkelstein Nixonovi.Ten, kdo nezaútočí první, bude poražen, argumentoval. Vypracoval si metodu negativní kampaně - démonizoval nepřítele natolik, že i nejlínější voliči se vydali k volebním urnám, aby hlasovali proti "nepříteli".Finkelstein radil svým klientům, aby v předvolební kampani nemluvili o sobě, ale aby se vždy soustředili na zničení svých soupeřů. Stal se známým tím, že slovo "liberální" proměnil ve sprosté slovo. V osmdesátých letech dokonce zjišťoval názory voličů ohledně toho, co si myslí o tom, že jeho oponent z Demokratické strany je žid.Než v roce 2017 zemřel, Finkelstein pracoval pro Barryho Goldwatera, Richarda Nixona a Ronalda Reagana. V osmdesátých letech, když pracoval pro Reagana, se objevila reklama: "Učiňme Ameriku znovu velkou."Birnbaum byl jedním z Finkelsteinových žáků.V roce 1995 Finkelstein v Izraeli zorganizoval Netanyahuovo volební vítězství proti sociálnímu demokratu Šimonu Peresovi. Netanyahu zvítězil, přestože měl původně podporu, která byla o 20 procent menší než podpora pro Perese. Vítězstvím Netanyahua se Finkelstein stal politicku hvězdou.Birnbaum s Finkelsteinem spolupracovali v Izraeli jako političtí poradci. Od roku 2003 pak uplatnili své metody ve východní Evropě a na Balkáně. Začali úspěšnými volebními kampaněmi v Rumunsku a v Bulharsku.Avšak Finkelsteinovo a Birnbaumovo mistrovské dílo bylo vytvořeno pro Maďarsko, a mělo mít dopady po celém světě.Začalo to v roce 2008, kdy se Orbán rozhodl, že se chce nechat znovu zvolit. Jeho starý přítel Bibi - přezdívka Netanyahua - mu představil dva lidi, kteří ho měli dovést k úspěchu. Velmi brzo začali Finkelstein a Birnbaum uplatňovat své principy při Orbánových volbách - a to naprosto drsně.V Maďarsku bylo lehké najít nepřítele. Země byla ekonomicky na huntě a zahraniční finanční organizace jako Světová banka, EU a MMF požadovaly škrty. Finkelstein a Birnbaum řekli Orbánovi, aby zaměřil svou nenávist proti "byrokratům" a "zahraničnímu kapitálu".Orbán vyhrál volby r. 2010 s dvoutřetinovou většinou. Maďarsko se posunulo doprava. Birnbaum je dodneška překvapen, jak lehké to bylo: "Sfoukli jsme sociální demokraty ze stolu ještě před volbami."Teď ale nastal nový problém. Po úspěšných volbách neměli Birnbaum a Finkelstein žádného nepřítele. Ovšem na podporu Orbána potřebovali něco produkujícího vysoceoktanovou energii."Vždycky to velmi pomáhá, když má nepřítel tvář," vysvětluje Birnbaum. "Arthur vždycky říkal, že se nebojovalo proti nacistům, ale proti Adolfu Hitlerovi. Nebojovalo se proti al Kajdě, ale proti Usámu bin Ladinovi." Kdo by se mohl stát tím nepřítelem v Maďarsku, když je nyní Orbán u moci - a kdo by jím mohl permanentně zůstat?Orbán začal konstruovat nový dramatický příběh pro svůj národ. Maďarsko, které kolaborovalo s nacisty, bylo nyní vykresleno jako oběť, obklopená vnějšími nepřáteli, je trvale ohroženo, nejprve Osmanskou říší, pak nacisty, pak komunisty. Poslání Maďarska je jasné: hájit se proti svým nepřátelům a bránit křesťanství před invazí islámu a ateismu.V této situaci zažil Finkelstein prozření. Co kdyby závoj spiknutí byl odstraněn a objevila se nenápadná osobnost, která všechno ovládá? Někdo, kdo nejen ovládá "velkokapitál", ale zosobňuje ho. Skutečná osoba. Maďar. Cizinec, ale zároveň známá postava.Tou osobou je Soros, řekl Finkelstein Birnbaumovi.Birnbaum byl ohromen. Soros byl dokonalým nepřítelem.Zpočátku to skoro nedávalo smysl. Proč dělat kampaň proti nepolitikovi? Soros nežije v Maďarsku dlouhá desetiletí. Je to starý člověk, známý po celé zemi jako stoupenec občanské společnosti. Podporoval opozici proti komunistům před pádem železné opony a financoval školní obědy pro chudé děti po pádu komunismu. V Budapešti vybudoval jednu z nejlepších univerzit ve východní Evropě.I Orbán dostával od Sorose peníze. Když byl v opozici, Soros financoval jeho časopis Századvég tím, že Orbánovi pořídil fotokopírovací přístroj. Orbán také dostal stipendium od Sorosovy Nadace otevřené společnosti a jeho prostřednictvím vystudoval v Oxfordu filosofii. V roce 2010 poskytl Soros Orbánovi 1 milion dolarů na odstranění chemické havárie v Maďarsku.Avšak Finkelstein a Birnbaum našli v Sorosovi něco, co z něho mělo udělat dokonalého nepřítele. Pro mnoho lidí na levici byl Soros nepřijatelný. A prosazoval liberální myšlenky. Podporoval všechno, co odmítá pravice: ochranu životního prostředí, rovnost, Clintonovy. Byl proti válce v Iráku r. 2003, přirovnal dokonce George W. Bushe k nacistům a poskytoval velké finanční částky Demokratické straně. Brzo se stal pro americké Republikány terčem nenávisti.Ale šlo o víc. Finkelstein a Birnbaum rozšířili svou činnost právě do těch zemí, kde se snažila Nadace otevřené společnosti vytvořit místní liberální elity a hnutí za občanská práva: Na Ukrajině, v Rumunsku, v České republice, v Makedonii, v Albánii. Birnbaum byl přesvědčen, že Soros prosazuje "socialismus, který je pro tyto oblasti nesprávný." Finkelstein však Sorose hlavně viděl jako figuru nenávisti, která se pro to hodila.Netrvalo dlouho, než oba poradci přesvědčili Orbána, aby začal útočit na Sorose. Mezinárodně to potěšilo i Vladimíra Putina. Ten se obával tzv. barevných revolucí a začal útočit na Sorose a na jeho liberální kauzy.Birnbaum a Finkelstein systematicky pracovali pro Orbána. Stalo se to v Maďarsku doslova politickou legendou.Veřejná kampaň proti Sorosovi byla zahájena 14. srpna 2013, devět měsíců před dalšími volbami. Byla zahájena tiskovými útoky proti nevládním organizacím, které údajně ovládal Soros.Pak maďarská vláda zaútočila na údajně Sorosem ovládanou ekologickou organizaci Ökotárs. Policie provedla razie do jejích úřadoven a zkonfiskovala jejich počítače. Vláda zahájila vyšetřování její činnosti. Vyšetřovatelé neobjevili nic - avšak mezitím tisk rozšířil "informace" o tajné síti zahraničních nevládních organizací, provozovaných Sorosem.V roce 2015, v době uprchlické krize, částečně vyvolané válkou v Sýrii, argumentoval Soros, že by EU měla vypracovat "společný plán" jak s uprchlíky zacházet, a připravit se na milion uprchlíků ročně. 30. října 2015 pronesl Orbán projev, v němž tvrdil, že Soros chce oslabit Maďarsko a zaplavit je uprchlíky.Pak se rozvinula intenzivní kampaň proti Sorosovi. Média publikovala sérii senzacechtivých článků o Sorosovi a oficiální reakce od vlády.V červenci 2017 byly po celém Maďarsku vylepeny vládní billboardy s fotografií George Sorose a s nápisem "Nedovolte, aby se Soros smál naposled!"Saturační kampaň proti Sorosovi fungovala. Orbán zvítězil ve volbách v roce 2014 i 2018, v obou připadech s drtivou většinou.Soros byl v pasti. "Perfektní nepřítel je ten, kterého můžete bít znovu a znovu a on vám to nevrátí," říká Birnbaum. Kdyby býval Soros zorganizoval odvetu, hrálo by to do jejich rukou, protože by to potvrdilo, že má moc a vliv, říká Birnbaum. Soros a jeho Nadace otevřené společnosti se pokusili dementovat obvinění a útoky, a dokonce žalovali Maďarsko u Evropského soudu pro lidská práva, ale nemohli vstoupit do politické arény. Bylo by nemyslitelné, aby 87 letý Soros kandidovat proti Orbánovi. "Pan Soros není politik," konstatoval jeho asistent Michael Vachon.Birnbaum je hrdý na svou kampaň proti Sorosovi: "Soros byl perfektní nepřítel. Bylo to tak zjevné. Byl to nejjednodušší produkt, stačilo ho jen zabalit a prodávat."Výrobek to byl tak dobrý, že se začal prodávat sám a rozšířil se globálně. V roce 2017 začali Italové hovořit o "Sorosem financovaných lodích přivážejících migranty". V USA začali někteří lidé tvrdit, že Soros organizuje imigrantskou karavanu přicházející ze střední Ameriky. Polský poslanec označil Sorose za "nejnebezpečnějšího muže na světě". Trump tvrdil, že demonstrace proti kandidátu do amerického Nejvyššího soudu Brettu Kavanaughovi zorganizoval Soros.Dnes má Finkelsteinova a Birnbaumova práce v Maďarsku dopady všude. Ultrapravicové servery jako Breitbart nebo kremelská televize Russia Today prostě jen přebírají maďarskou kampaň, překládají ji do jiných jazyků a doplňují ji místními argumenty. Kampaň proti Sorosovi má ostré antisemitské rysy.Podrobnosti v angličtině ZDE