Pelosiová zakázala Trumpovi přednést svou Zprávu o stavu Unie ve Sněmovně reprezentantů

24. 1. 2019

- Trump tvrdil, že navzdory přání Nancy Pelosi, předsedkyně Sněmovny reprezentantů, přednese ve sněmovně svou Zprávu o stavu Unie. Pelosiová mu to nyní zakázala. Napsala mu, že zakazuje jeho projev ve Sněmovně reprezentantů až do doby, než bude zrušeno ochromení amerických vládních úřadů. Trump měl svůj projev přednést 29. ledna. Trump zuří, nadává, že je to proto, že "Pelosiová nechce slyšet pravdu."





- Michael Cohen, bývalý Trumpův právník, zrušil své svědectví v Kongresu, plánované na 7. února, protože mu a jeho rodině Trump a jeho právník Giuliani vyhrožují. Demokraté nedávno varovali Trumpa, aby nezastrašoval svědky, poté, co Trump neustále navrhoval, aby bylo zahájeno vyšetřování proti Cohenově tchánovi. Podle Trumpa Cohen své svědectví zrušil, protože "ho ohrožovala pravda".