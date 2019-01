Jak rychle se všechno může zvrátit. Vaše hrůza po zhlédnutí tohoto filmu potrvá...

20. února 1939 se v Madison Square Garden shromáždilo 20 000 amerických nacistů. Tou dobou v Evropě Hitler dokončoval výstavbu svého šestého koncentračníbo tábora. O sedm měsíců později napadla nacistická armáda Polsko a vyvolala tím nejkrvavější válku ve světových dějinách.



Tento film byl nominován na Oskara. Je to film opravdu hrůzný. Trvá jen šest minut, ale vaše hrůza potrvá.

“A Night at the Garden,” the @fieldofvision film about a 1939 Nazi rally in New York City, has been nominated for an Academy Award. @Schwarz writes that it is a “movie of true horror”: “It’s over in six minutes, but your fear will continue.” https://t.co/bynGlbIPry #OscarNoms pic.twitter.com/IeEiKKD7Yo