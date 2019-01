Británie nebude moci v případě vypadnutí z EU bez dohody obchodovat se zahraničím podle podmínek Světové obchodní organizace

Pro stoupence czexitu

Fundamentalističtí stoupenci brexitu a neinformovaná anglická veřejnost v těchto dnech tvrdí, že vypadnutí Británie z EU bez dohody není žádný problém, a "my jim ukážeme", protože bude prý Británie moci obchodovat na základě podmínek Světové obchodní organizace.



Dva čelní odborníci na právo Evropské unie nyní upozornili, že Británii bude trvat nejméně sedm let, než získá možnost bezcelně obchodovat podle podmínek Světové obchodní organizace.



Chaos, který vznikne po odchodu Británie z EU bez dohody, zřejmě povede ke zdvojnásobení cen potravin a vyvolá hospodářskou krizi, která potrvá až třicet let

"Odchod bez dohody znamená odchod bez ničeho," konstatovala Anneli Howard, odbornice na evropské a konkurenční zákony v právní firmě Monckton Chambers. "Očekávaná krize bude horší než ve třicátých letech, nemluvě o roce 2008. . Je nemožné říci jak dlouho potrvá. Někteří ekonomové říkají 10 let, jiní 20 nebo 30 let."Ze samotných statistik britské vlády vyplývá, že v nejhorším případě bude britský HDP za patnáct let o 10,7 procent nižší, než jaký by byl, kdyby Británie setrvala v EU.Existují dvě nepřekonatelné překážky, kdyby Británie vypadla z EU bez dohody.Zaprvé musí Británie vytvořit vlastní právní strukturu pro služby a také pro každou z 5000 kategorií zboží, jimiž se zabývá Světová obchodní organizace. Tyto britské právní dokumenty musejí být pak schváleny všemi 163 zeměmi světa ve zbývajích 32 parlamentních dnech do 29. března 2019. Řada států už proti návrhu těchto britských předpisů vznesla námitky. 20 států má námitky proti předpisům o zboží, tři proti předpisům o službách.Neexistuje možnost, že by Británie jaksi jen převzala právní normy Světové obchodní organizace a nemá právo ani převzít existující právní normy EU.Druhou překážkou je obrovské množství domácích zákonů, které by bylo nutno schválit, než by Británie mohla začít obchodovat podle předpisů Světové obchodní organizace: 9 statutárních právních rámců a 600 statutárních právních nástrojů.Není možné, aby Británie prostě automaticky převzala 120 000 zákonů EU a pak je postupně měnila. Británie bude muset vytvořit nové instituce a regulační orgány, které budou na plnění nových zákonů dohlížet.Jednoduchá matematika dokazuje, že na to prostě není čas. Přitom jakékoliv právní mezery vytvoří nejistotu nebo konflikt. Některé právní mezery jsou trestány pokutami - v některý sektorech jde o trestné činy.Podrobnosti v angličtině ZDE