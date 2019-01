Britská banka Barclays přesunuje 4930 miliard Kč kvůli obavám z brexitu z Británie do Irské republiky

31. 1. 2019

Britský Nejvyšší soud ve středu schválil nouzové plány banky Barclays, jejichž součástí je přesunutí kapitálu, vlastněného asi 5000 jejími klienty, do pobočky v irském hlavní městě Dublinu. V důsledku brexitu banka Barclays zvýší počet svých zaměstnanců v pobočce v Dublinu ze 150 asi na 300 osob.Royal Bank of Scotland požádala o svolení převést třetinu svých britských investičních fondů kvůli brexitu z Británie do Amsterdamu.Odchod Británie z EU bez dohody by znamenal, že banky se sídlem v Británii ztratí právo obchodovat v zemích Evropské unie.Podrobnosti v angličtině ZDE 190 000 britských důchodců, kteří odešli na penzi na španělská pobřeží, do Provence ve Francii a do Toskánska v Itálii, přijde v případě brexitu bez dohody o zdravotní pojištění, které jim v těchto zemích financuje britské státní zdravotnictví. Bude to znamenat další vážné břemeno pro britské státní zdravotnictví, pokud se tito důchodci budou muset na léčení vrátit do Británie. Britská vláda přiznala, že financování zdravotní péče pro britské důchodce žijící ve Francii a ve Španělsku je levnější, než kdyby se britské státní zdravotnictví muselo o tyto důchodce starat v Británii.Pokud je Británie v EU, britští důchodci žijící v evropských zemích jsou ošetřováni tamějšími zdravotníky a britské státy zdravotnictví jejich léčbu druhým evropským zemím platí. Tato reciproční dohoda přestane po vypadnutí Británie z EU bez dohody platit. Pokud tedy britští brexitéři hlasovali pro brexit, protože nenávidí příchod evropských občanů do Británie, po brexitu budou zahlceni vlnou anglických důchodců.Podrobnosti v angličtině ZDE