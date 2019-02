Anglická královna má být evakuována, pokud by se Británie po brexitu propadla do násilí

3. 2. 2019

Britští činitelé obnovili nouzové plány ze studené války, podle nichž bude anglická královna Alžběta evakuována z Londýna, pokud by došlo po chaotickém brexitu k násilným demonstracím, uvádějí dva britské nedělníky."Tyto nouzové plány evakuace existují od studené války, ale nyní byly aktualizovány pro případ občanských nepokojů po vypadnutí Británie z EU bez dohody," napsal týdeník Sunday Times a citoval nejmenovaný zdroj z britského úřadu vlády, který se zabývá citlivými administrativními problémy. O tomtéž informoval nedělník Mail on Sunday. ZDE Z dalších katastrofických zpráv o blížícím se brexitu:

Z dalších katastrofických zpráv o blížícím se brexitu:- Automobilka Nissan má tento týden oznámit, že ruší výrobu nové verze vozu X-Trail SUV v severoanglickém Sunderlandu. V roce 2016, po hlasování pro brexit, se vládě Theresy Mayové podařilo přesvědčit tajnými pobídkami, že Nissan po brexitu ze Sunderlandu neodejde. Nyní však Nissan ruší investice do výroby nových vozů v Sunderlandu. Nissan v Sunderlandu zaměstnává 6700 lidí a statisíce dalších závisí na pracovních příležitostech jeho subdodavatelů. V referendu o brexitu v červnu 2016 hlasovala drtivá většina obyvatelů města Sunderland pro brexit, ačkoliv musela vědět, že Nissan, který je hlavním zaměstnavatelem v oblasti, tam provozuje svou automobilku, protože má volný přístup na trhy Evropské unie. ZDE - V případě vypadnutí Británie z EU bez dohody bude země zřejmě zalhcena horami hnijících odpadků a mořem výkalů od dobytka, varují britští vládní činitelé. Británie totiž vyváží miliony tun svých odpadků do spaloven v zemích Evropské unie. Pokud vypadne z EU bez dohody, tyto kontrakty náhle končí. Druhým problémem jsou výkaly od dobytka. Pokud Británie vypadne z EU bez dohody, britští zemědělci nebudou moci do EU vyvážet skot a ovce. To znamená, že budou mít na svých farmách přebytek skotu a budou zahlceny jejich systémy na zpracování výkalů od hospodářských zvířat. ZDE