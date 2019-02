Trump oznámil zrušení americké účasti na dohodě s Ruskem o zákazu jaderných střel středního doletu

1. 2. 2019

Foto: Jádro sporu: Příslušná ruská raketa, která podle USA a NATO porušuje smlouvu IMF.



Dohodu IMF podepsali v roce 1987 Ronald Reagan a Michail Gorbačov. Trumpovo rozhodnutí od dohody odstoupit vyvolává obavy z nového závodu ve zbrojení.



USA obviňuje Rusko, že smlouvu prý porušilo tím, že si tajně vyvinulo zakázané rakety. Rusko popírá, že by tyto nové rakety měly tak velký dolet, který porušuje ustanovení zmíněné smlouvy. Spojenci USA v NATO v tomto sporu souhlasí s USA, nikoliv s Ruskem.



Trumpovo rozhodnutí odstoupit od zmíněné dohody dává Rusku volnou ruku, aby si začalo vyvíjet jakékoliv jaderné střely jakéhokoliv doletu chce.

Je možné, poukazují pozorovatelé, že důvodem pro americkou likvidaci této dohody je Čína. Čína je totiž hlavním vojenským soupeřem, jehož se Spojené státy nyní obávají, nikoliv Rusko. Čína v poslední době vyvinula celou řadu moderních jaderných raket. Čína není signatářem žádné dohody s USA o omezení jaderných střel a zrušení dohody s Ruskem dává Spojeným státům možnost vstoupit do závodu ve zbrojení právě s Čínou.Odbornice na otázky mezinárodní bezpečnosti z britského Chatham House Dr. Patricia Lewis k tomu v televizi řekla: Ano,je důvodné se obávat nových závodů ve zbrojení. Není jasné, proč k tomu dochází. Ve srovnání se studenou válkou jsme dnes v úplně jiné situaci, čelími sílící Číně. Našim cílem by mělo být přemluvit Čínu, aby se krotila, a začlenit jí do smlouvy IMF. A přimět Rusko, aby podmínky této smlouvy dodržovalo. Když máte mezinárodní smlouvu a státy ji poruší, není normální prostě říct, "tak tu smlouvu celou zrušíme". To, co se v takových případech dělá, je, že viníka poženete k soudu a přimějete ho, aby podmínky smlouvy dodržoval. A je možné přesvědčit Čínu, aby se do smlouvy o omezení zbraní připojila. A bylo to už navrženo. A je možné, že k tomu dojde. Nynější rozhodnutí od smlouvy odstoupit, když není nic jiného k dispozici, to je poněkud nešťastné, Rusko tak dostalo dárek. Bude si teď moci dělat, přesně, co chce, nikdo ho nepožene k odpovědnosti, a Rusko může z nastalé situace vinit Trumpa.Reportáž televize Channel 4 v angličtině ZDE