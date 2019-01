Povede politička nakloněná Orbánovi eurokandidátku německé FDP?

30. 1. 2019

Nicola Beerová nyní oficiálně povede kandidátku německé Strany svobodných demokratů (FDP) do Evropského parlamentu, upozorňuje Abraham Vass. Ačkoliv její strana Orbána ostře kritizovala, Beerová to vždycky nedělala. Kromě toho její manžel je blízkým přítelem maďarského premiéra.

V neděli byla generální tajemnice FDP takřka 86 % hlasů zvolena za lídra eurokandidátky. Poté, co strávila řadu let v Bundestagu, se strana do parlamentu vrátila v roce 2017, kdy získala působivých 10,7 % hlasů. V květnových eurovolbách analytici očekávají, že strana dostane 7-8 %. Jako členka Verhofstadtovy frakce ALDE je strana otevřeně promacronovská. Její členové, včetně předsedy Christiana Lindnera, Orbána tvrdě kritizují.

Manžel Beerové Jürgen Illing možná sehrál klíčovou roli, pokud jde o vztah k Orbánovi. Je dlouhodobým přítelem maďarského politika. Kromě toho je také bývalým ředitelem Německo-maďarské obchodní komory a nyní pracuje pro maďarsko-německé vztahy jako právník. Svatba páru se konala vloni na podzim v Budapešti a obřad celebroval pastor Zoltán Balog, bývalý Orbánův kněz a kmotr Illingova nejmladšího syna. Illing pro Orbána lobuje, všímá si Die Welt.

Beerová sama podnikla několik politických kroků, které byly otevřeně prospěšné maďarskému premiérovi a jeho vládě.

