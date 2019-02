Po sebevraždě čtrnáctileté dívky plánuje britská vláda přísnou regulaci sociálních sítí

5. 2. 2019

Ze zprávy britského regulačního orgánu pro média Ofcom vyplývá, že procento dvanácti až patnáctiletých dětí, které svědčí o tom, že byly šikanovány esemeskaci a na aplikacích stouplo z 2 procent v roce 2016 na 9 procent v roce 2018. Procento dětí, které byly šikanovány na sociálních sítích, se za totéž období téměř zdvojnásobilo z 6 na 11 procent.









"Firmy provozující sociální sítě musejí zjevně dělat daleko více pro to, aby zajistily, že nešíří škodlivý materiál zranitelným lidem. Náš nový návrh zákona bude definovat jejich odpovědnost, jak bude muset být plněna, a co se stane, pokud to digitální společnosti nebudou dělat," konstatoval mluvčí britského ministerstva pro digitální záležitosti, kulturu, média a sport.Margot Jamesová, britská ministryně pro digitální záležitosti, ve svém projevu na konferenci na téma Den bezpečného internetu bude hovořit o případu čtrnáctileté Molly Rusellové, která v roce 2017 spáchala sebevraždu. Po její smrti bylo zjištěno, že její účet na Instagramu obsahoval materiál o depresi a o sebevraždě."Tragická smrt Molly Russellové je nejnovějším důsledkem světa sociálních sítí, který se chová, jako by byl nad zákonem," konstatuje Jamesová.Ministryně bude varovat, že normalizace sebepoškozování a doporučování sebevraždy je stejné riziko, jako manipulace dětí za účelem jejich sexuálního zneužívání."Na internetu je příliš mnoho šikanování, zneužívání lidí, dezinformací i organizovaného zločinu. Příliš dlouho na to velké digitální platformy prostě nereagují. Zavedene zákony, které donutí platformy sociálních sítí odstraňovat ilegální materiál a prioritizovat ochranu uživatelů nad komerční zájmy digitálních společností."