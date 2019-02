Americká Demokratická strana by si měla dát pozor na levicový antisemitismus

6. 2. 2019

Je těžké zjistit, kdo z "milého" telefonického rozhovoru mezi devětašedesátiletým Jeremym Corbynem a devětadvacetiletou kongresmankou Alexandrií Ocasiovou-Cortezovou získal méně. Jistě, coby určitý typ politického dálkového rande naslepo to vypadalo na slibný úvod. Jak je to moderní - a nikdo nemůže obvinit našeho veteránského lídra opozice, že se oženil se zastaralými idejemi, nebo se tvrdohlavě drží antikvovaných přesvědčení, které bleskově přebíral od Tonyho Benna zhruba v roce 1975 - oba tvítovali šťastnou zprávu o svém prvním telefonickém summitu.

Jenže někteří příslušníci jejich širších kruhů byli méně nadšeni než sami hlavní protagonisté. Pochybuji, že se alianci mezi Ocasiovou-Cortezovou a Corbynem bude dařit.

Ocasiová-Cortezová byla zejména na sociálních sítích varována, že názory Jeremyho Corbyna na Izrael nejsou pro všechny přijatelné, a odpověděl typickým, vřelým a inkluzivním stylem: "Děkuji vám, že jste mi to řekl. Nemůžeme se pohnout a nepohneme se vpřed bez podpory a vedení v židovské komunitě."

Při vší úctě, navrhuji pomoci AOC a jejímu týmu lépe chápat zdejší kontext, to že někteří ze zdánlivě milých antirasistických britských socialistů nejsou tím, čím se zdají být. Někteří jsou přinejlepším naivní nebo prostoduší spíše než vědomě antisemitští, ale jejich názory na Izrael jsou znepokojivé.

Mnozí z těch, kdo na sociálních médiích útočí proti Corbynovým nepřátelům a kdo se účastní nesmyslných schůzí iniciativy Momentum ani nechápou, co dělají - ten typ lidí, kteří dopustili, aby jejich legitimní kritika politiky izraelské vlády a ozbrojených sil přerostla ve zpochybňování práva Izraele na existenci, a tedy sklouzli k některým podivnějším - a nebezpečnějším - antisemitským tropům a konspiračním teoriím, jež příčetní lidé jako AOC zřejmě nikdy nezkousnou.

Ocasiová-Cortezová a její příznivci by byli zděšeni, pokud by zkoumali některé z mnoha případů antisemitismu v Labour Party, jež se v poslední době vynořily, a ještě víc by je vyděsilo selhání vedení strany něco účinného v tom podniknout. Mohli by naapříklad nakouknout do zprávy Chakrabartiové, mimořádně slabého vnitrostranického vyšetřování antisemitismu.

Možná by si také přála, aby se její tým obrátil na někoho v britské židovské komunitě, kdo by byl nucen mít méně "milý" rozhovor o Jeremym - lidi jako Margaret Hodgeová, John Mann, Luciana Bergerová a Stephen Pollard.

Obávám se, že většina amerických voličů o Jeremym Corbynovi nikdy neslyšela a neudělalo by na ně nijak zvláštní dojem, že si AOC vybrala podporu muže, jehož celá politická kariéra byla založena na zapřísáhlém nepřátelství k Americe, jenž čelí obvinění z netečnosti tváří v tvář antisemitismu a jehož strana po absurdně dlouhou dobu kladla odpor přijetí mezinárodně uznané definice antisemitismu formulované Mezinárodní aliancí pro památku holokaustu.

Pokud jde o něj, obávám se, že jeho zmatené, pokud ne cynické názory na brexit, jeho plány zvýšit daně a politika obnovy moci odborů by britské voliče doma zajímaly více než komunikace s AOC.

Poslední slovo přenechám jednomu z Corbynových příznivců, @Saituchiha (“#FreePalestine, #FreeSyria, Anti-Imperialism/Colonialism, F*** Fascism, Eat the Rich, Resistance”), který tvítoval: "Snad si jednoho dne nebudeme muset vybírat! Pokud se oba stanou lídry svých zemí, svět bude asi o 25 % lepší."

Jen o čtvrtinu? Jen doufám, že před příštím telefonátem její tým provede trošku podrobnější průzkum starého pardála a se ho zeptá na některé z jeho méně potěšitelných názorů. Nebylo by to "milé". Poté by Jeremy vyměnil přijímač, hovořil by o "hloupé ženě" (Corbynova slova na adresu britské premiérky, podle obvinění konzervativců pronesená na půdě parlamentu - pozn. BL), mudroval o tom, jak někteří lidé nerozumějí anglické ironii - a to, obávám se, by bylo vše.

Pozn red. Šéf britské Labouristické strany Jeremy Corbyn, který je často obviňován z antisemitismu, mnohokrát veřejně antisemitismus odsoudil. Jenže britská židovská komunita, včetně židů-aktivistů v samotné Labouristické straně, tím není přesvědčena.







Článek se v závěru zmiňuje o kontroverzním obvinění, kdy byl Jeremy Corbyn pravicovým bulvárním tiskem kritizován za to, že údajně zašeptal v Dolní sněmovně při projevu Theresy Mayové slova "stupid woman". Je neférové brát toto za hotovou věc. Zvukový záznam tohoto výroku neexistuje, Corbyna nebylo slyšet. Existuje pouze videozáběr, na němž Jan Čulík jako fonetik (odborník na artikulaci výslovnosti) se stoprocentní jistotou odezírá z Corbynových rtů, že řekl "stupid people". Jiní nesouhlasí.