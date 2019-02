Orbán: Potřebujeme maďarské děti

12. 2. 2019 / Boris Cvek

Írán měl před islámskou revolucí fertility rate něco přes 6. Přišla vláda ájatolláhů, vláda tzv. tradičních hodnot, a máme fertility rate na 1,6. Navíc podle prognóz stále bude klesat. Výrazně také klesla dětská úmrtnost v Íránu. Opravdu vysoký fertility rate mají dnes země jako Somálsko, Niger, Mali, Angola. V Nigeru je to 6,35-7,2. Záviděníhodné? Samozřejmě obrovská část těch dětí v Nigeru brzy zemře a většina přeživších bude žít v bídě. Není lepší ten Island? Někdo by mohl říci: a co Švýcarsko, tam mají referenda! Jo, mají, ale fertility rate je tam jen kolem 1,5. A to dokonce už od 70. let, kdy Polsko mělo výrazně nad 2,0.

Záměrně uvádím Island a ne např. Francii, která je na tom, pokud jde o fertility rate, také velmi dobře. Chci se vyhnout námitce, že za porodnost mohou neevropští imigranti. Těch je na Islandu velmi málo. Největší přistěhovaleckou menšinou jsou tam paradoxně Poláci. Možná by politici Maďarska a Polska i dalších postkomunistických zemí měli pracovat na prvním místě na tom, aby jejich lidé neměli motivaci odcházet na Západ, aby se běžnému Maďarovi nebo Polákovi žilo jako v Rakousku nebo Bavorsku nebo na Islandu.

Divil bych se ovšem, kdyby Orbánovi a jemu podobným šlo skutečně o životní úroveň svých spoluobčanů. Jde jim o to, jak vyhrát volby, jak si zajistit podporu, i když třeba zrovna u něj v Maďarsku začínají sociální nepokoje. Prostě si zkusí ty lidi koupit.

Poznámka: data jsem čerpal z anglické wikipedie, ať už přímo článků „demographics of“, nebo z List of sovereign states and dependencies by total fertility rate.