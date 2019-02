Brexit: Mayová byla znovu poražena v Dolní sněmovně

15. 2. 2019





Ve čtvrtek večer byl návrh Theresy Mayové jak dále "vyjednávat" s EU o brexitu trapným způsobem znovu odmítnut při hlasování v Dolní sněmovně. Způsobili to fundamentalističtí euroskeptikové v Konzervativní straně. Theresa Mayová, více než jakýkoliv jiný britský konzervativní politik, dává dlouhodobě přednost zájmům Konzervativní strany před zájmy občanů Británie, s katastrofickými důsledky. Konzervativní strana je však do značné míry ovládána probrexitovými fundamentalistickými šílenci, kteří jsou posedlí představou, že Británie musí odejít z EU, avšak nemají vůbec žádnou ideu ohledně toho, jak to konkrétně provést a kam země má po brexitu směřovat.





Čtvrteční hlasování v Dolní sněmovně signalizuje, že se Mayové nedaří sjednotit Konzervativní stranu. Brexit hrozí zničit obě hlavní britské politické strany, konzervativce i labouristy, což by mohl být velmi očistný proces.



Plán Mayové byl v Dolní sněmovně ve čtvrtek poražen většinou 303 hlasů proti 258. Vyvolá to další vážné pochybnosti v Bruselu ohledně toho, zda se Mayové podaří v Dolní sněmovně získat podporu pro její dohodu o brexitu. Brexitérští fundamentalisté v Konzervativní straně odmítli pro strategii Mayové hlasovat, protože vyloučila vypadnutí Británie z EU bez dohody. To vypadnutí by bylo pro Británii katastrofální z politického, bezpečnostního i ekonomického hlediska. Brexitérští fundamentalisté to však prosazují.



Parlamentní hlasování bylo tentokrát nezávazné, avšak dokázalo sílu euroskeptických brexitérů soustředěných kolem maniaka Jacoba Reese-Mogga, "poslance pro 18. století". Je jich asi 60.



Mayová neustále předstírá, že jaksi "vyjednává" s Evropskou unií - brexitéři chtějí od Bruselu, aby bylo znovu zahájeno vyjednávání o smlouvé Mayové a aby ze smlouvy byla odstraněna tzv. irská "podmínka", která zajišťuje, dočasným setrváním Británie v evropské celní unii, aby nevznikla mezi Severním Irskem a Irskou republikou pevná hranice. Politici v Bruselu potvrzují, že žádné vyjednávání s Mayovou neprobíhá a že Británie nepředložila žádná nová řešení.



Mezitím přicházejí vážná varování od supermarketů, zdravotnických úřadů, šéfů policie, výrobních podniků i podniků služeb, že nebezpečí brexitu je nyní pro Británii naprosto kritické. Přístup Theresy Mayové posunuje Británii směrem k vypadnutí z EU bez dohody na základě idiotských a destruktivních dogmat, konstatuje deník Guardian.



Podrobnosti v angličtině ZDE



