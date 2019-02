Robert Peston: Proč mi brexit strašidelně připomíná poslední dny banky Lehman Brothers, pomaleji, ale ve větším měřítku...

12. 2. 2019

1. Je jen malá pravděpodobnost, že premiérka Mayová zajistí dostatečně zásadní změny tzv. irské podmínky ve své smlouvě o odchodu Británie z EU, aby pro její dohodu hlasovala Konzervativní strana, severoirská DUP a mírný počet labouristických poslanců podporujících brexit.2. Nízká je také pravděpodobnost, že by Mayová riskovala rozpad své vlastní strany tím, že by k oficiální dohodě dovedla jednání s Labouristickou stranou a Corbynem založené na základní labouristické podmínce, že Británie musí zůstat společně s EU v určité celní unii.3. Existuje větší pravděpodobnost než 50 : 50, že poslanci budou 27. února hlasovat pro to, aby byl parlamentu předložen zákon, který by premiérku donutil požádat o prodloužení data odchodu Británie z EU.4. Existuje větší pravděpodobnost než 50 : 50, že poslanci Dolní i Horní sněmovny pak schválí ten zákon, který by premiérku donutil požádat EU o odklad data brexitu.5. Je nemožné určit, jak velká je pravděpodobnost, že by všech 27 vlád Evropské unie s takovouto žádostí souhlasilo - a brexit může být odložen jen potud, pokud bude jednota.6. Pokud by bylo brexit odložen, pravědpodobně by to nebylo na déle než o dva nebo tři měsíce - nebo maximální možný čas, který by nevyvolal povinnost Británie účastnit se květnových voleb do Evropského parlamentu. Odklad dvou nebo tří měsíců by nebyl dostatečně dlouhý na to, aby si poslanci konečně ujasnili, jakou - a jestli vůbec nějakou - dohodu o brexitu vůbec chtějí, a pak pro to získali dohodu od 27 šéfů států EU.7. Šéfové států evropské sedmadvacítky zaujmou názor, že opravdu nemá smysl brexit odkládat, pokud nebude jasné, jaká dohoda o brexitu by získala v Dolní sněmovně většinu.8. V současnosti neexistuje žádný mechanismus, jehož prostřednictvím by se dalo zjistit, jaký druh dohody o brexitu by získal podporu parlamentu.9. Veškerá ta pozornost věnovaná irské podmínce, a záruce, aby zůstala hranice v Irsku za každou cenu otevřená, odvedla pozornost od toho, co je největší překážka dohodě o brexitu - jde totiž o to, že v britském parlamentě není konsensus ohledně toho, jaký by měl být budoucí dlouhodobý vztah Británie k EU.10. Jestliže 27. února poslanci schváli rezoluci, který by pak vedla k hlasování v Dolní sněmovně ohledně toho, jaký brexit by se měl uskutečnit - anebo zda by se měl prostřednictvím referenda zrušit - neexistuje vůbec jistota, že by nějaká alternativa byla konsensuálně podpořena.11. Je vysoce pravděpodobné, že Británii by to trvalo nejméně další rok, než si ujasní, jaký budoucí vztah chce vůči EU - a pravděpodobně ještě déle k vyjednání toho vztahu.12. Pravděpodobnost, že by EU poskytla Británii tak dlouhou dobu, jakou realisticky potřebuje k tomu, aby se zotavila ze svého brexitového nervového kolapsu a dokázala říct jasně, jaký vztah s EU chce mít, je naprosto minimální.13. Historie toho, že EU údajně vždycky na poslední chvíli ustoupí, je v tomto případě irelevantní - protože je ve hře příliš mnoho složitých faktorů a protože není jasné, co by ustoupení vlastně mělo znamenat.Takže, abych o tom trochu promluvil osobně, v pátek 12. září 2008 mi bylo zjevné, že bez záchranného balíčku investiční banka Lehman Brothers v pondělí zbankrotuje, ale že důsledky toho bankrotu budou pro prosperitu nás všech tak obrovské, že americké úřady a vláda naleznou cestu jak tu banku zachránit. Ale nastala neděle 14. září a já jsem v médiích musel informovat, že Lehman udělá v pondělí bankrot.Ostatní už je jen bolestná historie nejhorší recese a nejhoršího úderu proti naší životní úrovni od třicátých let devatenáctého století - a ten by nebyl tak krutý, kdyby banka Lehman Brothers nezbankrotovala.Nynější situaci srovnávám s bankrotem banky Lehman, protože jak britská vláda, tak vedoucí činitelé EU jasně varují, že vypadnutí Británie z EU bez dohody by mělo vážné ekonomické i bezpečnostní dopady. Stejně tak americká (a britská vláda), ústřední banka i regulační orgány věděly, že kolaps banky Lehman bude událostí, kvůli které všichni zchudneme. Přesto dovolily, aby se to stalo.Podrobnosti v angličtině ZDE