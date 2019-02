Trump: "Já používám mnoho statistik"

15. 2. 2019

“I use many stats.”@realDonaldTrump is challenged by journalists to explain where he gets his facts from when discussing illegal immigration at the southern border. pic.twitter.com/LOZGCa40j0 — Channel 4 News (@Channel4News) February 15, 2019





Jim Acosta, CNN: Existuje spousta dat o zločinnosti, existuje spousta dat o zločinnosti z ministerstva vnitřní bezpečnosti, která dokazují, že počet přechodů přes hranice je téměř rekordně nízký.Donald Trump: To je kvůli nám, ale je to pořád, promiňte mi, obrovský počet přechodů.Jim Acosta, CNN: To dokazuje, že nezdokumentovaní imigranti páchají zločinnost méně často než rodilí Američané. Co říkáte tomu, že -Donald Trump: Té statistice ale přece nevěříte, ne? Vy té statistice věříte? Podívejte se na naše federální věznice.Jim Acosta, CNN: Já důvěřuju faktům, statistikám a datům.Donald Trump: Dobře, někdo jiný? Rychle, pokračujme.Jim Acosta, CNN: Rád bych se vás zeptal ještě na tohle: Co říkáte svým kritikům, kteří říkají, že jste si zkonstruoval celostátní krizi. Že si tu vymýšlíte celostátní krizi, abyste dostal tu svou zeď, protože ji nemůžete dostat jinak.Donald Trump: Zeptám se Paní Držhubu. Co si myslíte? Myslíte si, že si něco vymýšlím? Zeptejte se těch neuvěřitelných žen, které přišly o své dcery a o své syny, protože vaše otázka je velmi politická otázka. Protože vy jste zaujatý. Vy jste ze CNN, vy jste zaujatý, máte svou vlastní agendu. Údaje, které jste zmínil, jsou nesprávné. Jen se podívejte na množství lidí v našich federálních věznicích. Podívejte se, kolik procent z jich jsou ilegální cizinci. Jen se podívejte. Jen se tam jděte podívat. To je falešná otázka. Ano vy.Brian Karem, Reportér pro Bílý dům, Playboy: Můžu položit doplňovací otázku? Děkuji, pane prezidente. Doplňovací otázka k tomu. Oficiální statistiky zločinnosti, údaje od vaší vlastní pohraniční stráže, údaje od této vlády ukazují, že počty ilegálních imigrantů poklesly. Na hranicích nedochází k zločinnosti a většina -Donald Trump: Na hranicích nedochází k zločinnosti?Brian Karem: Nedochází tam k takovému množství zločinnosti.Donald Trump: Opravdu? 26 lidí -Brian Karem: Nechte mě tu otázku dokončit, prosím.Donald Trump: Před čtrnácti dny bylo v přestřelce usmrceno na hranici 26 lidí. Kilometr od místa, které jsem navštívil.Brian Karem: Já tam byl. Chápu. O to nejde. Chci se zeptat - -Donald Trump: Zapomínáme na to?Brian Karem: Ne, já na to nezapomínám. Žádám vás, abyste objasnil, odkud máte svá čísla protože většina statistik o zločinnosti, které vydává DEA, ministerstvo pro boj s narkotiky, ukazují, že narkotika do USA procházejí přístavy a letišti, že ilegální imigrace poklesla a že násilí pokleslo. Takže na čem vy zakládáte svá fakta?Donald Trump: Dělejte, dělejte, dál.Brian Karem: A za druhé:Donald Trump: Ne, ne. Vy máte právo na jen jednu otázku. Jednu otázku. Prostě si sedněte.Brian Karem: Moment!Donald Trump: Sedněte si. Sedněte si. Sedněte si. Máte právo jen na jednu otázku. Já mám svá čísla z mnoha zdrojů. Jako hlavně z ministerstva vnitřní bezpečnosti. A ta čísla, která dostávám z ministerstva pro vnitřní bezpečnost, to je katastrofa. A víte, co ještě je katastrofa? Čísla, která přicházejí z ministerstva pro vnitřní bezpečnost, Kirstjen, ohledně těch nákladů a těch peněz, o které přicházíme kvůli ilegální migraci. Miliardy a miliardy dolarů měsíčně. Miliardy a miliardy dolarů a je to zbytečné.Brian Karem: Takže vy říkáte, že statistiky vaší vlastní vlády jsou chybné?Donald Trump: Ne, ne. Já používám mnoho statistik.Brian Karem: Mohl byste se o ně s námi podělit?Donald Trump: Já vám říkám, máte statistiky, které jsou daleko horší než ty, které používám já. Používám mnoho statistik, ale také používám ministerstvo pro vnitřní bezpečnost. Další otázka?Brian Karem: Moment, ještě rychlou doplňovací otázku.Donald Trump: Ne, ne, vy prosím.