Nadbíhání nacionalistům je projev historické nepoučitelnosti

Představa, že je možné navázat pevné vztahy s nacionalistickými populisty, kteří se mnohde v Evropě dostali k moci, je buď jen předstírání téhož, nebo je to naivita odolná vůči historické zkušenosti. Nejde přitom tolik o to, zda v lze v nacionalistické idologii najít nějaké společné body, které by bylo možné akceptovat. Jde o to, že v roce 2019 je nacionalismus jako ideologie naprosto vylhaný, reálně existující pouze na bázi vyvolání strachu a kutlurně nepřežité zášti vůči odlišné kulturní identitě.(člen American-Israeli Friendship League), že je "věcí realpolitiky" snažit se navázat vztahy s krajně pravicovým politickým hnutím, které v některých zemích Evropy vládne, někde je v koalicích, někde má silné opoziční zastoupení v parlemantech.