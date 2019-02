Pozdrav z New Orleansu

8. 2. 2019 / Jan Čulík

Tak to si tak jdete ve čtvrtek v poledni po ulici a narazíte na tohle. No, není divu, je to město Louise Armstronga:











Jan Čulík je na slavistické konferenci v americkém městě New Orleans, na hlubokém americkém jihu, ve státě Lousiana (vedle Texasu). Posílá pozdrav z horkého města (včera tam bylo šestadvacet stupňů Celsia) a skoro stovku fotografií, viz níže.





Jak je z fotografií vidno, New Orleans je velmi alternativní a velmi multikulturní město. Povzbuzující je mluvit s místními černochy. Jsou to extroverti, mají velký smysl pro humor a hovoří stylem hrabalovského pábení. Rozhovor s řidičem tramvaje, kam vlastně jede a kolik ještě projede zastávek, než dojede na konečnou, by stál za zaznamenání v literatuře. Jo a ty tramvaje jsou úplně stejné, jaké známe z amerických němých grotesek ze dvacátých let dvacátého století.





New Orleans byl hlavním střediskem otroctví. Město to připomíná na mnoha místech, jak je zjevné i z fotografií. Jinak tam mají rádi korále, které jsou všude, a třpytivé ozdoby, třeba i na lucernách.







Užijte si procházku těmi fotografiemi: