Rozdíl mezi ČR a obranyschopnými zeměmi je v pocitu ohrožení

Zásadní úskalí je skryto v představě, že Češi jsou vlastně dostatečně preventivně zabezpečeni před tím, aby na ohrožení suverenity došlo. Pravděpodobně to bude založeno na kombinaci povrchních představ o naší geografické vzdálenosti od možného zdroje ohrožení suverenity, pak na tom, že jsme členy bezpečnostní aliance (NATO) a pak asi také na povrchním dojmu, že se vlastně současné mocenské soupeření odehrává v podobě proxy konfliktů (málokdo to dokáže takto pojmenovat), a že tedy není třeba se znepokojovat.





Kdybyste takový koncept představili Finům, případně lidem v pobaltských státech, pochopení byste nehledali snadno. Hmatatelná přítomnost nebezpečí je pochopitelně vede - jako společnost - k poněkud jiným většinovým dohodám. Ty mohou být do značné míry vnímány jako "militaristické", ale zároveň "nepolarizují", abych užil shodné terminologie.





Proč? Albín Sybera vytahuje zajímavé srovnání s impeachmentem litevského prezidenta v roce 2004 pro kolaboraci s ruskou oligarchií. V Litvě je takový akt považován zcela oprávněně za kritický. V ČR, byť okolnosti jsou podobné, je považován za akceptovatelný. A to zejména kvůli většinové představě (Sybera na to poukazuje), která politicky dokáže obhájit i to, co by pravděpodobně v Litvě obhajitelné nebylo...