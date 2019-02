dTest: České mobilní služby patří stále k nejdražším v Evropské unii

12. 2. 2019

Od posledního srovnání cen českých a zahraničních mobilních služeb, které dTest provedl v listopadu 2016, se toho bohužel mnoho nezměnilo. „Zatímco zahraniční operátoři mají spíše tendence své služby zlevňovat nebo alespoň nabízet za podobné ceny více dat, u nás takové změny nejspíš nehrozí. Do aktuálního průzkumu jsme zahrnuli takzvané neomezené tarify, tedy tarify s neomezeným voláním, SMS a vyšším objemem dat,“ popisuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený a dodává: „Čeští operátoři drží své ceny stále nad evropským průměrem. Argumentují sice tím, že většina zákazníků neplatí za mobilní služby oficiálně nabízené ceny, ale využívají takzvaných podpultových nabídek. Toto tvrzení nás však příliš neuspokojilo.“

Čeští spotřebitelé, kteří chtějí surfovat na internetu, si mohou z ceníků operátorů vybrat mezi několika nabídkami převyšujícími sedm set korun. Český T-Mobile nabízí tarif se 4 GB dat v základu za 799 Kč. Společnost O2 pak nabízí základní tarif s objemem dat 3 GB za „lidovou cenu“ 749 Kč. Za tarif u společnosti Vodafone s 5 GB dat v základu zákazník zaplatí 777 Kč. Slovenské mobilní služby se cenově sice také pohybují na vyšší úrovni, nicméně této cenové kategorii odpovídá také daleko větší množství dat. Tak například slovenský T-Mobile nabízí tarif za 773 Kč, k tomu ale přidá oproti českému T-Mobilu až o 6 GB dat navíc. A to už je velký rozdíl.

Také Poláci se drží hesla „za málo peněz hodně muziky“. Už za neuvěřitelných 241 Kč si u společnosti Orange pořídí zákazník tarif s objemem dat 5 GB. Pokud se Poláci spokojí s menším objemem dat, jsou tarify ještě výhodnější. Operátor vystupující pod názvem Plus nabízí tarif s 2 GB, neomezeným voláním, SMS a MMS za 181 Kč. Polsko je tak možné zařadit do kategorie zemí s nižšími cenami za poskytované mobilní služby.

Rumunský Vodafone „přidává“ do datového balíčku s 5 GB dat i 200 minut volání do zahraničí, a to už za 309 Kč. Tarify mobilních operátorů nabízené ve Francii jsou řádově výhodnější. Francouzi si totiž za 515 Kč pořídí u společnosti Free Mobile balíček zahrnující 100 GB dat, neomezené volání a také neomezené SMS a MMS. V porovnání s českým operátorem O2 to představuje 33krát více dat.

„Evropské srovnání ukazuje, že oproti zahraničí je co vylepšovat. Čeští operátoři se vymlouvají na to, že jejich vysoké ceny za služby jsou odvozeny od reliéfu místní krajiny či hustoty zalidnění. Nicméně také tento průzkum dokazuje, že i země s menší hustotou zalidnění či hornatější země, jako je Itálie či Rakousko, poskytují tarify za výrazně výhodnější ceny,“ komentuje srovnání Lukáš Zelený.