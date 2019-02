Martina Navrátilová uprostřed kontroverze týkající se transgenderových "sportovkyň"

18. 2. 2019



Martina Navrátilová, bývalá globální tenisová hvězda, šampionka z Wimbledonu a aktivistka za práva gayů, která v současnosti žije v Americe, se octla uprostřed kontroverze, když poukázala na to, že dovolit transgenderovým "ženám", aby soutěžily v mezinárodních sportovních soutěžích jako ženy, je "šílenství a je to podvádění".



Už v prosinci 2018 napsala Navrátilová na Twitteru: "Nemůžete se prostě prohlásit ženou, a získat tak právo soutěžit s ženami. Musejí existovat určité normy a mít penis a soutěžit jako žena neodpovídá těm normám."



Navrátilová nyní píše v týdeníku Sunday Times, že přislíbila, že v této věci bude mlčet, dokud si ji řádně neprostuduje. "No, to jsem teď udělala, a mé názory v této věci to ještě posílilo. "Pokračovala: "Abych to řekla co nejjednodušeji: muž se může rozhodnout stát se ženou, brát hormony, pokud to vyžaduje nějaká sportovní organizace, vyhrát všechny soutěže a nashromáždit si menší bohatství, a pak se rozhodnout přestat být ženou a vrátit se k plození dětí, pokud se mu zachce. Je to šílené a je to podvádění. Jsem ochotná jednat s transgenderovou ženou v jakékoliv formě, ale nebyla bych ochotna proti ní soutěžit. Nebylo by to fér."Podle předpisů Mezinárodního olympijského výboru z r. 2016 musejí transgenderové ženy prokázt, že jejich testosteron poklesl pod určitou úroveň alespoň rok předtím, než se účastní nějaké sportovní soutěže."Prostě jen omezit míru hormonů ten problém neřeší," píše Navrátilová. "Muž si vybuduje hustotu svalů a kostí a větší množství kyslík nesoucích červených buněk, už od dětství."Navrátilovou za tyto výroky kritizovala kanadská transgenderová akademička a cyklistka Rachel McKinnon, která v říjnu zvítězila v jedné mezinárodní cyklistické soutěži."McKinnonová je vyšší než 180 cm, a váží 90 kilogramů. Měla zjevně daleko větší množství svalové hmoty než její soupeřkyně," napsala Navrátilová. Kritiku od McKinnonové Navrátilová odmítla a uvedla, že lituje toho, "co se zdá být rostoucí tendencí mezi transgenderovými aktivisty odsoudit kohokoliv, kdo proti nim něčím argumentuje."Podrobnosti v angličtině ZDE