"Nemít přátele, mít jenom své zájmy"

15. 2. 2019 / Marek Feigl

To nejzdvořilejší, co se dá říci radikálně euroskeptickým nebo "czexitovým" občanům: nikdy ani zbla nepochopili historickou situaci Evropy 18. a 19. století. Protože právě na zběžném přehlédnutí této epochy se ukáže, jak je perspektiva individuálních (národních) států, které "nemají své přátele, jenom své zájmy" a neexistence nějaké společné platformy, na které by se dala diskutovat a řešit obecnější témata, zničující.

To, že si tyto záležitosti středoškolského dějepisu neprostudují různé lopaty z SPD vykřikující o czexitu, je celkem pochopitelné. Intelektuálům mezi odpůrci EU je ale potřeba říci, že dluží interpretaci této epochy, reflexi jejích souvislostí a destruktivních důsledků. Evropa osmnáctého a devatenáctého století se zmítá neustálým cynickým přeskupováním paktů a aliancí států namířených proti státům jiným, kde nikdo (a zejména malé země) nemají sebemenší záruky čehokoli.

V tomto kontextu vznikne dokonce i dohoda tří států, že si společně rozporcují stát čtvrtý (srov. dělení Polska 1772-95). Všechna tato horečnatá přeskupování podobná stolním hrám pak vyústí do zrůdností první světové války, ve které absentovala jakákoli zajímavější idea, jakýkoli smysl a zbyly jen desetimilióny mrtvých, které na jejím počátku nikdo nepředvídal. A stejně se ukazuje i to, že potřeba této nadnárodní platformy států se stejně cyklicky vyskytovala i v této době: Napoleonovo sjednocování Evropy (mající ovšem povahu budování Velkofrancouzské říše) i Svatá aliance 1815-56.



Milí protievropští intelektuálové, tohle doopravdy chcete? Kde berete tu jistotu, že destrukcí EU by mohlo vzniknout cokoli vymykajícího se této perspektivě cynického soupeření států bez jakéhokoli plodného vyústění? Milí protievropští intelektuálové, tohle doopravdy chcete? Kde berete tu jistotu, že destrukcí EU by mohlo vzniknout cokoli vymykajícího se této perspektivě cynického soupeření států bez jakéhokoli plodného vyústění?

