Zima versus Robespierre

14. 2. 2019 / Tomáš Korda





Když koncem roku 1792 rozhodoval francouzský Národní konvent o vině či nevině sesazeného krále Ludvíka XVI., přepóloval Robespierre celou rozpravu tímto argumentem: pokud soud uzná krále za nevinného, pak se musíme ptát, co bude s Revolucí? Sesazený král totiž nemá, kam by se z politiky stáhnul. Není pro něho bohužel místa, kde by mohl dožít v nevinnosti a odkud by svou prostou existencí neohrožoval Revoluci. Proto soud stojí před volbou: buď král zemře a Revoluce bude žít, anebo naopak. Obojí mít nelze. Buď jedno, nebo druhé. Nelze mít revoluci bez revoluce.