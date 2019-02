Itálie: Inspektor Montalbano podpořil uprchlíky

13. 2. 2019

Sicilský detektiv v italském televizním seriálu vylovil z moře mrtvolu utonulého imigranta.Nejslavnější italský televizní detektiv se v nejnovějším pokračování svého seriálu postavil za uprchlíky, přicházející do Itálie, a rozzuřil tak stoupence ultrapravicového ministra vnitra Mattea Salviniho.

Ve scéně v novém dílu tohoto televizního seriálu, který se vysílal v pondělí večer, skočí do moře inspektor Montalbano, jehož hraje herec Luca Zingaretti, a vyloví z něho mrtvolu uprchlíka, který se snažil dostat ke břehu.V jiné scéně volá na své kolegy: "Konec těch pohádek o tom, že na uprchlických člunech jsou teroristí z Isis!"Díl sledovalo 11 milionů diváků a vyvolal v Itálii kontroverzi. Během několika hodin se hashtag #Montalbano stal na italském twitteru jedním z nejpopulárnějších. Mnoho lidí inspektora podpořilo, ale mnoho na něho také zaútočilo.Migranti byli vždycky hlavním tématem v románech s detektivem Montalbano. Autorem je třiadevadesátiletý sicilský spisovatel Andera Camilleri."Píšu o jejich zoufalství," řekl Camilleri v nedávném rozhovoru v italské televizi RAI. "Jsou to lidé, kteří uprchli z válek. Itálie se rychle stává zemí, která jde zpět, tak jako chodí racci. Konsensus kolem Salviniho mi připomíná konsensus kolem Mussoliniho."Salvini, který ví, že Montalbano je pro Italy jednou z nejpopulárnějších a nejoblíbenějších postav, se rozhodl se s ním nehádat. "Miluju Montalbana," napsal na Twitteru v pondělí v noci.Montalbano je první italský seriál, který se úspěšně prodává do zahraničí. Vysílal se ve více než 65 zemích světa, včetně USA a Íránu.Podrobnosti v angličtině ZDE