Mueller: Paul Manafort by měl být odsouzen na 24 let do vězení

16. 2. 2019





Bývalý šéf Trumpovy předvolební kampaně byl v srpnu shledán vinným z osmi daňových podvodů, z bankovního podvodu a z podvodů ohledně zahraničního účtu.



Podle mimořádného vyšetřovatele Roberta Muellera by měl být Manafort odsouzen až na 24 let do vězení za "vážné, dlouhodobé a drzé" finanční zločiny. Očekává se také, že bude pokutován částkou více než 50 milionů dolarů.

"Manafort jednal déle než deset let, jako by pro něho zákony neplatily, a připravil federální vládu a různé finanční instituce o miliony dolarů," konstatoval Muellerův tým. "Rozsudek v jeho věci by měl odpovídat vážnosti těchto zločinů a měl by být odstrašením jak pro Manaforta, tak pro druhé osoby, aby se takto nechovaly.Bylo zjištěno, že Manafort ukryl více než 16 milionů dolarů před americkými úřady, čímž se vyhnul placení 6 milionů dolarů na daních. Také skryl na zahraničních účtech desítky milionů dolarů a zajistil si na základě podvodů bankovní půjčky ve výší 25 milionů dolarů.Manafort měl "více než dostatečné" množství finančních prostředků na to, aby svůj daňový účet uhradil, avšak "prostě se rozhodl nedodržet zákony, které by snížily jeho bohatství".Muellerův tým konstatoval, že se Manafort rozhodl vést podvodný život proto, aby mohl vést luxusní životní styl s mnoha příbytky, luxusními koberci a koženým sakem z pštrosí kůže - poté, co skončila jeho lukrativní práce pro proruské politiky na Ukrajině.V dohodě s vyšetřovateli se Manafort přiznal k dalším zločinům ve snaze vyhnout se druhému soudnímu procesu ve Washingtonu. Avšak tato dohoda o snížení jeho trestu byla zrušena poté, co Manafort dál vyšetřovatelům lhal.Podrobnosti v angličtině ZDE