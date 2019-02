Rusko, Turecko a Írán označují stažení USA ze Sýrie za "pozitivní krok"

15. 2. 2019

Rusko, Turecko a Írán považují plánované stažení USA ze Sýrie za pozitivní krok, prohlásil ruský prezident Putin po summitu s tureckým a íránským protějškem v Soči.

Tři prezidenti se shodli, že americké stažení ze severovýchodní Sýrie "by bylo pozitivním krokem, který by pomohl stabilizovat situaci v regionu, kde by nakonec měla obnovit kontrolu legitimní vláda," prohlásil Putin na společné tiskové konferenci.

Podle Putina však zatím nebyly zaznamenány větší změny, které by poukazovali na americké stahování.

Prezident Trump oznámil v prosinci stažení všech amerických vojáků ze Sýrie.

