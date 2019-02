Vědci našli stopy pohyblivých organismů staré přes 2 miliardy let

13. 2. 2019

Zkameněliny prvních pohyblivých organismů planety byly objeveny mezinárodním týmem vědců. Ve vrstvách kamene v Gabonu datovaného do doby zhruba před 2,1 miliardy let se našly důkazy existence shluku jednobuněčných organismů, které společně přešly do formy mnohobuněčného organismu připomínajícího slimáka. Ten se pohyboval bahnem při cestě za příznivějším prostředím.



Tým tvrdí, že nový nález znamená první důkaz mobility na Zemi před obdobím, do nějž vznik pohyblivých organismů situovaly dosavadní objevy. Předchozí nálezy datovaly první známky pohybu komplexních organismů do doby asi před 570 miliony let. V nové studii publikované časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences výzkumný tým hlásí nález podobných organismů ve vnitrozemském moři období paleoproterozoika před 2,1 miliardou let. Podrobnosti v angličtině: ZDE

