Už to začíná: Britská regionální letecká společnost BMI zkrachovala, viní brexit

Pro stoupence czexitu

17. 2. 2019





Britská letecká společnost Flybmi zkrachovala. Zrušila s okamžitou platností všechny své lety. Obviňuje brexit jako hlavní příčinu svého krachu.

Firma, která měla 376 zaměstnanců a provozovala více než 600 letů týdně, konstatovala, že v posledních týdnech čelila vážným potížím včetně nárůstu cen pohonných hmot a uhlíku, to poslední v důsledku nedávného rozhodnutí Evropské unie vyloučit britské letecké společnosti z plné účasti na projektu vzájemného vykupování emisí."Současné obchodní vyhlídky do budoucnosti byly také vážně postiženy nejistotou, způsobenou procesem brexitu, což vedlo k naší neschopnosti zajistit si cenné kontrakty pro leteckou dopravu v Evropě a k nejistotě, že BMI bude dál schopna létat v Evropě," konstatovala tato letecká společnost.Mluvčí úřadu britské premiérky v Downing Street poukázal na to, že i když zkrachovalá letecká společnost cituje brexit jako důvod svého kolapsu, krach byl způsoben "celou řadou dalších příčin".Deník Financial Times uvádí, že při jednání s podnikateli jim britská vláda sděluje, že není schopna odstranit záporné dopady brexitu na jejich podnikatelskou situaci, ale žádá je, aby o tom mlčeli.Podrobnosti v angličtině ZDE