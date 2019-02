Venezuela: Maduro neodchází. Co teď?

15. 2. 2019

Mnozí příznivci venezuelské opozice a jejích amerických příznivců si mysleli, že režim prezidenta Nicoláse Madura se rychle rozsype, poté co Washington podpořil plán zaměřený na oslabení jeho vojenské podpory vyvolání politického odchodu. To se však nestalo, píšou David Luhnow a Juan Forero.

Tři týdny poté, co se šéf parlamentu Juan Guaidó prohlásil prozatímním prezidentem, zůstává Maduro u moci. U některých to vyvolalo pochybnosti o výše zmíněném plánu.

"Lidé, kteří to vymysleli v Caracasu a prodali zde, to prodali se slibem, že pokud Guaidó učiní příslušný krok a [jihoamerické země] a USA se za něj postaví, armáda změní názor a Maduro odejde," říká bývalý vysoce postavený americký představitel. "Mysleli si, že to je čtyřiadvacetihodinová operace."

Maduro, který je podle průzkumů ve Venezuele hluboce nepopulární, může kdykoliv čelit povstání. Ale čím déle se drží moci, tím větší je pravděpodobnost dlouhého patu, což vyvolává riziko násilné konfrontace a regionální krize, zatímco nové americké sankce prohlubují ekonomický kolaps režimu.

"Všechno je založeno na předpokladu, že to bude rychlé. Ale jaký je plán B?", ptá se Michael Shifter, předseda thinktanku Interamerický dialog ve Washingtonu. "Co se stane, pokud budou sankce trvat šest měsíců? To je devastující. A budete mít více uprchlíků z Venezuely po Jižní Americe."

Mezitím pokusy Madurových protivníků doručit humanitární pomoc z Kolumbie byly opakovaně odkládány. A v úterý tisíce vojáků přišly demonstrovat loajalitu k vládě.

Velký test pro obě strany nastane 23. února, kdy Guaidó a jeho spojenci tvrdí, že se pokusí dostat americké potraviny a zásoby přes hranici z Kolumbie. Maduro řekl, že to zablokuje, a zdá se, že je ochoten k mimořádným opatřením, aby toho dosáhl. V úterý vláda shromáždila tisíce vězňů nedaleké věznice v oranžových kombinézách a tvrdila, že je použije k blokádě hranice.

Guvernér jednoho pohraničního státu prohlásil, že má ozbrojené milicionáře připravené použít odstřelovače proti každému příslušníkovi opozice, který se pokusí překročit hranici s humanitární pomocí. Viceprezidentka Delcy Rodríguezová dokonce tvrdila, že potraviny jsou otrávené a způsobí obyčejným Venezuelanům rakovinu.

Mezi mnoha hlasy vyzývajícími Maduro, aby neustupoval, jsou poradci z Kuby. "Vláda si myslí, že to může prostě přečkat," říká Eduardo Gamarra, politolog z Florida International University.

Alejandro Arreaza, venezuelský ekonom na Barclays, tvrdí, že nejpravděpodobnějším výsledkem je politická změna během příštích šesti týdnů, jak tlak narůstá. Avšak pokud nedojde k politickému řešení, vyhlídky do budoucna jsou bledé.

