Jak to vypadá na venezuelské hranici?

12. 2. 2019

Dramaticky a emocionálně. Mohla by vzniknout zástupná válka, s USA, Kolumbií a Brazílií na jedné straně a Ruskem, ČÍnou a Tureckem na druhé straně. USA se domnívá, že by humanitární pomoc, kterou Američané přivezli, mohla mít politický dopad a svrhnout Maduru. Někteří lidé demonstrující na hranici poukazují na to, že Venezuela trpí ekonomickou blokádou a kritizují, že Trump sankcemi netrestá Maduru, ale je. Jiní je označují za zrádce a zdůrazňují, že "všichni musíme bojovat za přístup k této humanitární pomoci". Někteří Venezuelané pomoc demonstrativně odmítají. Ta je však na této hranici jen v symbolickém množství. Bude zapotřebí daleko větší pomoci, protože lidé ve Venezuele opravdu trpí hladem a nedostatkem léků, nemocnice nemají ani obvazy, injekce a destilovanou vodu si musíte sami kupovat a do nemocnice dovézt. Jenže na to lidi s dnešní inflací milionu procent nemají. Reportáž Channel 4 News: